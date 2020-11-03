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【親子酒店】數碼港艾美酒店推親子Staycation$1,520起　包智能客房住宿+小帳篷+自助早餐+延遲退房【附價錢詳情】

親子好去處 12:54 2020/11/03

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熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

數碼港艾美酒店推親子Staycation$1,520起。（圖片由酒店提供）

聖誕臨近，今年雖未能到外地旅遊，但留在香港Staycation亦有很多樂趣。數碼港艾美酒店早前推出適合家庭樂的「家庭探索住宿套票」Staycation延長推廣期至農曆新年，大家可以在寧靜的港島南區放鬆身心，共聚天倫了。

點擊大圖了解住宿套票詳情：

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遠離煩囂親親大自然

數碼港艾美酒店位於寧靜的港島南區，面朝翠巒碧海，賓客可漫步海旁，在薄扶林郊野公園遠足，欣賞電影或在泳池旁品嘗清涼特飲，在大自然的懷抱中放鬆身心。

家庭探索住宿套票

酒店為親子旅遊度身訂造的「家庭探索住宿套票」，套票包括智能客房住宿一晚，房間有為小朋友特設的小帳篷及玩樂區，讓他們在自己的小空間玩耍；小朋友更會得到驚喜迎賓禮物。 兩名成人和一名12歲以下兒童可於Prompt Bistro餐廳暢享豐盛的早餐放題，而且客人可延遲退房至下午2時，享受悠閒小假期。

此外，賓客可乘免費穿梭巴士往返酒店及香港站及延遲退房至下午2時。

套票價錢

記者向酒店查詢，酒店指這住宿計劃延長至農曆新年，記者再於官網查詢12月的套票詳情，輸入優惠碼「ZE2」，發現2020年12月24日至25日及2020年12月25日至26日入住的房價為HK$2,020，連加一服務費為HK$2,222；2020年12月31日至2021年1月1日入住的房價為HK$2,220，連加一服務費為HK$2,442。

除了特別假期外，記者發現平日的套票價格低至HK$1,520，例如11月15日至19日入住，房價每晚只需HK$1,520，連加一服務費為HK$1,672。

暴龍媽媽分享數碼港艾美酒店親子充電之旅，即睇【第一頁

「家庭探索住宿套票」詳情

推廣期：即日起至農曆新年

預訂連結請【按此】（優惠碼「ZE2」）

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：https://bit.ly/2V94aIF

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編緝：王芷瑩

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