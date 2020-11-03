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康文署今日開放所有刊憲泳灘　附設燒烤場會繼續關閉

社會 15:39 2020/11/03

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康文署轄下所有刊憲泳灘今日（3日）重新開放。根據過去多年一直沿用的安排，在11月至3月期間，只有9個重開的泳灘每日上午8時至下午5時提供救生員服務。至於其餘29泳灘在重開後至明年3月31日暫停救生員服務。

重開後每日上午8時至下午5時提供救生員服務：

  • 深水灣泳灘
  • 清水灣第二灣泳灘
  • 銀線灣泳灘
  • 黃金泳灘

重開後至11月30日，每日上午8時至下午5時提供救生員服務（今年12月1日至明年2月28日救生員服務暫停）

  • 淺水灣泳灘
  • 中灣泳灘
  • 赤柱正灘泳灘
  • 大浪灣泳灘
  • 銀礦灣泳灘

泳灘重開後，並非設於獨立淋浴間內的花灑頭會相隔1.5米開放，而設於刊憲泳灘內的燒烤場會繼續關閉。康文署提醒市民須遵守「限聚令」和「口罩令」，又呼籲市民必須注意水上安全，要在有救生員當值的泳灘和時段游泳，如泳灘懸掛紅旗就切勿下水。

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責任編輯：陳子謙

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