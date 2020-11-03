首宗違反《私隱條例》「起底」案件判監兩年　 私隱專員：起底行為不道德且或會觸犯《私隱條例》

▲ 私隱專員公署呼籲市民切勿以身試法。(私隱公署圖片)

一名電訊公司技術員從公司電腦取得一名警務人員家屬的個人資料以進行「起底」，被控違反包括《個人資料（私隱）條例》（《私隱條例》）第64(2)條「披露未經資料使用者同意而取得的個人資料」的罪行，而有關披露導致該名警務人員家屬蒙受心理傷害，被告較早前於區域法院被裁定罪名成立，法庭今日（11月3日）判被告18個月監禁，連同其他定罪合共兩年監禁。

涉「起底」警員家屬資料，電訊公司職員囚2年，案件判刑詳情即看：【下一頁】

香港個人資料私隱專員（私隱專員）鍾麗玲表示歡迎法庭裁決，私隱專員指出「起底」行為往往令受害人甚至其家人遭受網上欺凌，甚至刑事恐嚇，對受害人及其家人造成持續困擾，引致嚴重心理傷害，令人痛心。網絡世界並非無法可依，「起底」行為除了不道德，亦可能涉及觸犯《私隱條例》或其他法例的刑事罪行，呼籲市民切勿以身試法，害人害己。

有關《私隱條例》的控罪，指被告「披露未經資料使用者同意而取自該資料使用者的個人資料，而該項披露導致當事人蒙受心理傷害」，因而違反了《私隱條例》第64(2)條。案情指，被告利用在電訊公司工作之便，從公司電腦取得一名警務人員家屬的身份證號碼等個人資料，然後向某社交平台的群組提供有關資料供發布。這案件是《私隱條例》第64(2)條自 2012 年經修訂後首宗因違反相關規定而被定罪及判囚的案件，違反《私隱條例》第64(2)條的規定後果嚴重，一經定罪，最高刑罰是罰款港幣100萬元及監禁5年。

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自去年6月至今年10月底，私隱公署已經200多次去信共18個涉事的網站、網上社交平台或討論區的營運商，要求移除3,500多條「起底」連結。 若有需要，私隱公署亦尋求不同司法管轄區的監管機構合作，一同打擊「起底」行為。私隱公署會對有關平台持續進行檢視並繼續有關的跟進工作，以盡力遏止「起底」的行為。

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記者：伍瑋瑋