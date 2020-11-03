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【繼園臺七號】花逾8年製作重現60年代逝水年華　張艾嘉+趙薇+林德信聲演楊凡新戲

娛樂 13:26 2020/11/03

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由楊凡編劇及導演的動畫《繼園臺七號》將於11月5日在香港上映。

由楊凡編劇及導演，張艾嘉、趙薇、林德信、姚煒、蔣雯麗、田壯壯、吳彥祖、馮德倫、張孝全、章小蕙等聲音演出的《繼園台七號》，是首部入圍《威尼斯影展》競奪金獅獎的華語動畫電影，並獲「最佳劇本獎」，其後再於全球超過20個影展參展。

《繼園臺七號》歷經超過8年的籌備及製作，呈現出60年代這逝水年華的點點滴滴：香港的花草樹木、南北巷的街景招牌，已經消逝的地標建築如希爾頓酒店、九龍火車站、天星碼頭，還有仍然存在的香港大學堂、和平紀念碑、皇都戲院，以及60年代的街頭巷尾、茶餐廳、家居陳設生活擺飾……

導演楊凡說：「我希望每一個人都可以在這部電影裡找到他自己喜愛的香港。」

《繼園臺七號》歷經超過八年的籌備及製作。

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動畫故事講述，60年代欣欣向榮的香港，華麗中暗湧著不安的危機。大學高材生子明（林德信飾），因兼職補習遇上一對由台灣漂泊到香港的母女，虞太太（張艾嘉聲演）及她漂亮的女兒美玲（趙薇聲演），在動盪的年代中，譜出一段不倫三角戀情。

無論是街景或是室內陳設，其製作都十分細緻而考究，建築物或物件都以一種獨特的風格呈現，色彩豐富。

《繼園臺七號》由張艾嘉、趙薇、林德信、姚煒、蔣雯麗、田壯壯、吳彥祖、馮德倫、張孝全、 章小蕙等聲演。

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影片中出現過的昔日港島街景、九龍的遠景、九龍城民居上空飛過的巨型鐵鳥、西環不同的石板街道、半山的榕樹牆根、香港大學、希爾頓酒店、皇都戲院，還有戲院的廣告牌、街邊的小吃，眾多消逝的香港地標和景物，重現於《繼園臺七號》，每一幀畫面就如一幅俏麗的風景畫。

製作過程中，動畫師先將香港的街景用碳粉鉛筆繪畫在宣紙上，然後再調配最具想像力的色彩，呈現出一個已經消逝，卻又存在腦海中的美好時光。看似立體，實無透視，既是懷舊，卻又前所未見，迷人致極。

對於街景的繪畫，導演楊凡的要求是：「繪畫不要直線，建築物最好歪歪倒倒，千萬不要照參考圖片原封不動，只要看起來像舊香港就好。」他又說：「《繼園臺七號》的藝術是後現代，甚麼都可以，只要感覺對。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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