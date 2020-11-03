《我們的女巫手冊》重拍經典Cult片　息影3年《X檔案》霍探員大衛杜楚尼重返大銀幕

▲ 《我們的女巫手冊》講述4位遭受排斥的少女意外獲得魔法。（劇照）

本周四上映的《我們的女巫手冊》（The Craft: Legacy），是息影3年的《X檔案》「霍探員」大衛杜楚尼（David Duchovny）重返銀幕之作，描述4位遭受排斥的少女意外獲得魔法，她們決定利用巫術去報復那些欺負別人的壞分子。意料不到的是，有人為愛走火入魔濫用施法，惹出連串意外搞出人命。

1996年的荷里活熱爆經典話題「Cult片」《魔女遊戲》（The Craft），成功捕捉90年代的青少年文化，將女巫魔法元素與校園欺凌及女性主義等議題巧妙地融合，因此吸引了一群忠實擁躉。布倫屋製作室（BLUMHOUSE）繼《隱形人》、《分．裂》後，決定為這部經典作品推出續集：《我們的女巫手冊》。

▲ 《我們的女巫手冊》是息影3年的《X檔案》「霍探員」大衛杜楚尼重返銀幕之作。

電影由《箍煲Band友》（Band Aid）導演Zoe Lister-Jones打造，演員陣容包括香港觀眾熟悉的《X檔案》（The X-Files）「霍探員」大衛杜楚尼。杜楚尼自從於2017年拍竣《X檔案》第11季後便決定暫別影壇，專注在小說創作及歌唱事業方面。

他對上一次現身大銀幕，已經是2013年電影《Louder Than Words》。

息影3年，60歲的大衛杜楚尼決定為《我們的女巫手冊》復出影壇，原因是女導演為《我們的女巫手冊》編寫了一個非常出色的劇本：「我被劇本深深吸引，電影中兼顧了很多層面，既是一部驚慄電影，同時亦針對時事，好比一則警世寓言。就像《訪．嚇》一樣，這類電影正好是布倫屋製作室的拿手好戲，令我很想參與其中。」

▲ 4位少女決定利用巫術去報復那些欺負別人的壞分子，有人為愛竟走火入魔濫用施法，惹出連串意外搞出人命。

身為原著的超級粉絲，導演決定重拍原因是希望自己作品能更貼近現代：「我們需要將電影的概念延伸到這個世代，希望藉新作品告訴現今女性如何擁抱自身的力量。」

為力求完美，她再度召集了首部作品《箍煲Band友》的全女班製作團隊為《我們的女巫手冊》開工，令本片由打燈至攝影師全部都由女性工作人員操刀，因她認為自己身為電影人，有責任去解決片場中女性不足的問題。「我們應該而且能夠在這個電影工業中爭取更多平等的待遇，事實上我們還有很長的路要走。」

▲ 4位青春女新人（左起）Lovie Simone、Gideon Adlon、Cailee Spaeny及跨性別演員Zoey Luna飾演女巫。

女巫法力無邊

電影由4位青春女新人飾演女巫，包括《悍戰太平洋2：起義時空》上位美少女Cailee Spaeny、《紐約萬花筒》跨性別演員Zoey Luna、《反啪啪同盟》性格小花Gideon Adlon，以及《執法尊家》黑人時尚新星Lovie Simone。

4位少女們意外獲得魔法，經過她們的修練，除可用念力移動物件、心靈感應傳心術、令時間靜止，還可以隨意化成其他人的形態。

此外，她們能對自己心儀對象下咒，當4人沉迷法術之際，竟為愛走火入魔，引發連串意外還搞出人命！

▲ 經過她們的修練，除了可以用念力移動物件、心靈感應傳心術、令時間靜止，還可以隨意化成其他人的形態。（劇照）

拍攝時身歷靈異事件

由於電影中有很多巫術儀式，劇組在拍攝時請來真正的女巫指導，而Cailee Spaeny飾演一名法力強大的轉校生，原本渾然不知自己擁有超能力。

她描述拍片時遇到的靈異事件：「我們的拍攝場地原本是19世紀初的醫院，過去曾有700多人在這裡過身。我曾把手機錄影功能打開，想看看閣樓會拍到什麼，結果竟然看到有藍紫色對稱的光球出現在畫面中，立即去找女巫確認，結果她證實是靈體穿越電子產品常見的現象！但她叫我不要擔心，因為這個藍紫色光球代表的是要來幫助我們的靈體。」