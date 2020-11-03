  • 25°C
香港時間 : 20201103日 (週二) 15:09
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【減價優惠】無印良品MUJI Week服裝廚具寢具低至7折　登記成為會員可享額外優惠

休閒消費 13:18 2020/11/03

分享：

熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

MUJI由11月6日至15日舉行指定貨品減價，貨品種類包括服裝、食品及廚具等。（經濟日報圖片）

踏入11月的初秋季，各大品牌已急不及待推出新一輪的減價優惠，無論家品、食物或寢具等都大受歡迎的MUJI亦由11月6日至15日舉行指定貨品減價，如果屬MUJI passport會員更可享額外折扣，想獲雙重著數？立即看看如何申請。

MUJI Week將由11月6日至15日在全線的無印良品店舖舉行，限定商品將以低至7折發售，而Cafe & Meal MUJI餐飲堂食同樣有優惠，MUJI passport會員可兼享額外9折。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

MUJI Week的限定減價商品包括服裝、廚具、護膚品及床上用品等，男/女/童裝有機棉法蘭絨織服飾，原價$180-$380，減價期間7折後只需約$126-$266，男/女裝羊毛混紡針織服飾，原價$280-$750，7折後約 $196-$525，會員的話可享額外9折優惠，讓你慳得更多；羽絨外套/背心及羽絨被同樣減至7折，讓大家好好準備過冬；敏感肌面部護理產品則以8折發售；袋類飾品、家居收納用品等等亦減至7折。想知更多減價產品，可到無印良品網頁瀏覽。

大家想成為MUJI passport會員的話，只需在手機下載MUJI passport（香港版）應用程式，並登記個人資料便可。首次消費淨值滿$100或以上，可獲贈價值$20 MUJI積分。而單次消費淨值滿$2000或以上，可額外獲100 MUJI積分獎賞。

記者︰Maria

相關文章

【熱炒波鞋】sacai × nike vaporwaffle波鞋網上登記攻略　原價$1,299網上炒價$5,800【內附連結】
今日 12:57
【熱炒波鞋】sacai × nike vaporwaffle波鞋網上登記攻略　原價$1,299網上炒價$5,800【內附連結】
【減價開倉】Reebok網上商店限時激減　399元純白Pump Fury潮人必搶【內附連結】
11:06 2020/11/02
【減價開倉】Reebok網上商店限時激減　399元純白Pump Fury潮人必搶【內附連結】
【聖誕節2020】愉景灣變冬日歐洲小鎮猶如外地旅遊　設旋轉木馬打卡位及高達$200餐飲禮券回贈【附優惠詳情】
今日 11:30
【聖誕節2020】愉景灣變冬日歐洲小鎮猶如外地旅遊　設旋轉木馬打卡位及高達$200餐飲禮券回贈【附優惠詳情】
無印良品 著數優惠 時裝服飾 家品 美容產品 美容 消費資訊 消費種類

最高瀏覽

【嫁給愛情】一見鍾情愛上嚴重毀容的她 深情丈夫將太太當公主寵愛20年
15:22 2020/11/01
【嫁給愛情】一見鍾情愛上嚴重毀容的她 深情丈夫將太太當公主寵愛20年
【搶米戰】洗米華贈太太Heidi巨鑽慶生　洗米嫂持家有法無懼小三衝擊
16:23 2020/11/01
【搶米戰】洗米華贈太太Heidi巨鑽慶生　洗米嫂持家有法無懼小三衝擊
【一起走過】麥家琪自揭15歲拍裸照原因　因拍三級片被子質問：我冇對唔住你
15:31 2020/11/02
【一起走過】麥家琪自揭15歲拍裸照原因　因拍三級片被子質問：我冇對唔住你