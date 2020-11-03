【減價優惠】無印良品MUJI Week服裝廚具寢具低至7折　登記成為會員可享額外優惠

▲ MUJI由11月6日至15日舉行指定貨品減價，貨品種類包括服裝、食品及廚具等。（經濟日報圖片）

踏入11月的初秋季，各大品牌已急不及待推出新一輪的減價優惠，無論家品、食物或寢具等都大受歡迎的MUJI亦由11月6日至15日舉行指定貨品減價，如果屬MUJI passport會員更可享額外折扣，想獲雙重著數？立即看看如何申請。

MUJI Week將由11月6日至15日在全線的無印良品店舖舉行，限定商品將以低至7折發售，而Cafe & Meal MUJI餐飲堂食同樣有優惠，MUJI passport會員可兼享額外9折。

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MUJI Week的限定減價商品包括服裝、廚具、護膚品及床上用品等，男/女/童裝有機棉法蘭絨織服飾，原價$180-$380，減價期間7折後只需約$126-$266，男/女裝羊毛混紡針織服飾，原價$280-$750，7折後約 $196-$525，會員的話可享額外9折優惠，讓你慳得更多；羽絨外套/背心及羽絨被同樣減至7折，讓大家好好準備過冬；敏感肌面部護理產品則以8折發售；袋類飾品、家居收納用品等等亦減至7折。想知更多減價產品，可到無印良品網頁瀏覽。

大家想成為MUJI passport會員的話，只需在手機下載MUJI passport（香港版）應用程式，並登記個人資料便可。首次消費淨值滿$100或以上，可獲贈價值$20 MUJI積分。而單次消費淨值滿$2000或以上，可額外獲100 MUJI積分獎賞。

記者︰Maria