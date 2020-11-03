【檢測中心】港九新界4社區檢測中心月中運作　每日朝8晚8收費上限240元

▲ 政府計劃在港島、九龍、新界東及新界西各設立一個社區檢測中心，包括梁顯利油麻地社區中心。（資料圖片）

政府計劃在港島、九龍、新界東及新界西各設立一個社區檢測中心，有關籌備工作進展良好，可望4間社區檢測中心於本月中開始運作，由中標承辦商Prenetics、金域檢驗、香港分子病理檢驗及華大基因負責化驗工作；首階段運作3個月並視乎情況可再延長3個月。籌備工作仍在進行中，政府會盡快落實計劃並適時進一步公布運作細節。

4個社區檢測中心選址為東區鰂魚涌社區會堂、梁顯利油麻地社區中心、沙田瀝源社區會堂及元朗市東社區會堂。政府指，透過具競爭性的採購程序，4個檢測中心的承辦商分別為：

Prenetics（東區鰂魚涌社區會堂）

金域檢驗（香港）有限公司（梁顯利油麻地社區中心）

香港分子病理檢驗中心有限公司（沙田瀝源社區會堂）

華大基因（元朗市東社區會堂）

政府指，社區檢測中心目的主要為應付市民因跨境出行等一般社區用途而提供自費檢測服務，政府會在合約訂明自費檢測服務收費上限為240元。行政長官林鄭月娥說，隨着航空旅遊氣泡推出，以及巿民往來內地和澳門的需要，付費檢測服務將為巿民提供病毒檢測證明，方便日後出行。

政府亦會在有需要時，例如出現較高社區傳播風險的情況下，視乎需要於檢測中心為特定群組、指明人士或其他市民提供免費的檢測服務，屆時會另行作出宣布。詳情即看：【下一頁】

社區檢測中心由承辦商安排的人員負責營運，進行樣本採集及相關工作。檢測中心開放時間為每天上午8時至下午1時30分及下午2時30分至晚上8時。中心在中午及晚上關閉後會進行深層清潔及消毒。

社區檢測中心會提供鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集及新冠病毒檢測服務，供一般社區用途例如跨境出行，但不包括醫學診斷及治療。服務對象為所有持有效身份證、香港出生證明書或其他有效身份證明文件，包括香港居民和非香港居民，並且沒有病徵的人士，但不包括6歲以下兒童和不適合進行檢測的人士。

社區檢測中心會提供預約及即場登記服務。市民如選擇在網上預約，只需填寫簡單的個人資料，包括姓名、香港身份證號碼及聯絡電話，揀選檢測地點和時段。市民亦可直接前往檢測中心即場登記及進行檢測。市民參與自費檢測服務後，如結果呈陰性，市民會收到檢測機構發出的核酸檢測結果證明。至於檢測結果經衞生署確認為陽性的人士，會按既定程序由衞生署致電通知，並會獲安排送到公立醫院進行隔離和治療。



政府為社區檢測中心進行的檢測而收集和使用任何個人資料，包括參與檢測人士提供的個人資料，只會儲存在政府數據中心的伺服器內並加密處理，亦只有衞生署或其他相關部門可以用作與檢測計劃或整體防疫工作有關的用途。有關安排符合《個人資料（私隱）條例》的規定。個別呈陽性個案資料會交由衞生署及醫院管理局作出跟進。政府會確保個人資料的保存期限，不會超過達致原來目的實際所需。

至於派發深喉唾液樣本收集包方面，醫院管理局轄下46間普通科門診診所會延長派發服務，周一至周六均提供服務；其中8間診所在星期日和公眾假期也安排派發。此外，3間診所會加設自動派發機。

另為保障學校教職員和學生健康，林鄭月娥表示，教育局下周起會為幼稚園、中小學和特殊學校教職員分批進行病毒檢測。

消息指，本港今日（3日）新增10宗確診個案，確診個案再錄雙數位，據了解確診個案包括位於梅窩銀礦灣的海景渡假樂園，另有一宗不明源頭本地個案。詳情即看：【下一頁】

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：陳子謙