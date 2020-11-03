【暖心姑丈】林文龍教熊黛林孖女讀書　Lynn曾報「幼稚園哈佛」獲郭可盈傳授教女法

▲ 林文龍耐心教導郭可頌和熊黛林一對孖女讀書。

快將53歲的林文龍與郭可盈育一個乖女林天若（津津），現年10歲就讀名校，讀書成績好好，有賴父母的培育。郭可盈弟弟郭可頌有板睇，與40歲名模熊黛林（Lynn）所生的一對2歲孖女，學業上當然要請教家姐和姐夫。郭可頌日前在IG貼相發文讚林文龍是好爸爸、好老公，更幫手教孖女讀書。

林文龍今年初由亞視副總裁，轉做亞視旗下子公司亞洲心動娛樂有限公司（簡稱AMM）副總裁，以搞網上節目為主。返到屋企林文龍是個「女兒奴」，對獨女林天若非常愛錫，但學業上就交由太太郭可盈揸fit，成功培育女兒入讀名校，由神校基督堂幼稚園（CCKG）到現時的保良局蔡繼有學校都讀得掂。現讀小五的津津，去年更曾獲得校內的學術獎學金。

▲ 姑丈林文龍有耐性教孖女讀書。（IG圖片）

獨女林天若讀蔡繼有奪獎學金

郭可頌和Lynn當然要向津津的父母取經，一對孖女Kaylor和Lyvia有幸得到姑丈林文龍貼心教讀書，相片中可見林文龍幾有耐性，令郭可頌忍不住大讚︰

I can only say 龍爺 is popular among all age group.（我只能說龍爺很受所有年齡層歡迎。）好受歡迎、好爸爸、好老公、好老闆、好演員！Thanks for your patience to my kids.（感謝你對我孩子們的耐心。）

郭可盈也有留言讚老公︰「龍爺與孖寶天生有著互相融化的化學作用！」

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郭可盈安排女兒同時讀2間幼稚園

郭可頌愛妻Lynn都好緊張孖女的學業，但自己在內地長大，對香港的教育制度不太熟悉，需要向姑奶郭可盈取經。當年郭可盈安排津津同時入讀兩間幼稚園CCKG和St. Catherine’s國際英文幼稚園，分上下午班返學，被外界批評她是虎媽，但多年過去，可見津津成績出眾，亦讀得開心。

▲ 新手媽媽熊黛林在教女方面，要向姑奶郭可盈取經。（IG圖片）

熊黛林曾報神校寶山幼兒園

Lynn亦悉心栽培一對孖女，早於女兒6個月大時，她已公開表示要盡快為女兒物色學校，但卻擔心讀本地學校壓力太大。

而在女兒9個月大時，曾被影到與郭可頌一齊去有「幼稚園哈佛」之稱的寶山幼兒園交表報N班；到11個月大，孖女更已開始返Playgroup，Lynn在開學當日有陪女兒上堂，湊女親力親為。

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位於渣甸山的寶山幼兒園（Braemar Hill Nursery School）孕育了不少政商界名人後代及星二代，包括四叔李兆基孫女、霍啟剛及郭晶晶兒子霍中曦、梁錦松與伏明霞3子女、前律政司司長黃仁龍女兒、張學友女兒張瑤華及林海峰兩名女兒等。

▲ 有「幼稚園哈佛」之稱的寶山幼兒園。（香港經濟日報資料圖片）

天價學費每年逾12萬

寶山被譽為「幼稚園哈佛」，學費都收天價至$122,472，分12期繳交；N班都要$116,640，但寶山的作風非常低調，外界對該校所知不多，幼稚園概覽連基本資料如校監、校長名都欠奉，坊間盛傳畢業生絕大部分升讀神級小學，如聖保羅男女中學附屬小學、男女拔等。

根據學校網頁資料顯示，寶山幼兒園始於1979年1月，採取中西方教育理念，跨文化的教育模式，去建立孩子的品德及發揮潛能。而該校課程以幼兒為本，結合多元化感官活動，促進全人發展，打好基礎。

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責任編輯︰林綺玲