【暖心姑丈】林文龍教熊黛林孖女讀書　Lynn曾報「幼稚園哈佛」獲郭可盈傳授教女法

快將53歲的林文龍與郭可盈育一個乖女林天若(津津),現年10歲就讀名校,讀書成績好好,有賴父母的培育。郭可盈弟弟郭可頌有板睇,與40歲名模熊黛林(Lynn)所生的一對2歲孖女,學業上當然要請教家姐和姐夫。郭可頌日前在IG貼相發文讚林文龍是好爸爸、好老公,更幫手教孖女讀書。

林文龍今年初由亞視副總裁,轉做亞視旗下子公司亞洲心動娛樂有限公司(簡稱AMM)副總裁,以搞網上節目為主。返到屋企林文龍是個「女兒奴」,對獨女林天若非常愛錫,但學業上就交由太太郭可盈揸fit,成功培育女兒入讀名校,由神校基督堂幼稚園(CCKG)到現時的保良局蔡繼有學校都讀得掂。現讀小五的津津,去年更曾獲得校內的學術獎學金。

▲ 姑丈林文龍有耐性教孖女讀書。(IG圖片)

獨女林天若讀蔡繼有奪獎學金

郭可頌和Lynn當然要向津津的父母取經,一對孖女Kaylor和Lyvia有幸得到姑丈林文龍貼心教讀書,相片中可見林文龍幾有耐性,令郭可頌忍不住大讚︰

I can only say 龍爺 is popular among all age group.(我只能說龍爺很受所有年齡層歡迎。)好受歡迎、好爸爸、好老公、好老闆、好演員!Thanks for your patience to my kids.(感謝你對我孩子們的耐心。)