【廉航獲獎】AirAsia連續8年獲「亞洲領先低成本航空」奬　集團空服主管：疫情衝擊非一帆風順

▲ AirAsia連續8年獲「亞洲領先低成本航空」奬。（經濟日報資料圖片 / AirAsia提供）

航空業在新冠肺炎疫情面臨巨大挑戰，AirAsia（亞洲航空）在今年世界旅遊大獎（World Travel Awards）中連續8年獲頒「亞洲領先低成本航空」奬，並同時奪得「亞洲領先低成本航空機艙服務員」奬項。

AirAsia集團行政總裁托尼·費爾南德斯（Tony Fernandes）表示，對獲獎深感榮幸，感謝每一位員工在我們度過極具挑戰性的一年中所付出的的努力、毅力和奉獻精神，形容奬項屬於AirAsia全體員工，包括最近已離職的員工，強調錯不在於他們。

Tony Fernandes說：

航空業正處於最動蕩的時期，今年贏得該奬項比以往任何時候都更為重要，且有更深的意義。我們衷心感謝自第一天起與我們一同飛行超過6億名乘客，謝謝他們一直以來對我們的支持和信任，以及在我們史上最艱難的階段所給予的理解。

AirAsia集團機艙服務員主管Suhaila Hassans稱，疫情的衝絶非一帆風順，機艙服務員已在變化中適應了新規則和規定，強調維護每位乘客的健康與安全是重中之重，獎項肯定了員工的努力。

「世界旅遊大獎」成立於1993 年，該獎項旨在對全球旅遊業中的佼佼者進行認證和嘉獎。

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記者：陳曉瑩