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【開心速遞】《愛回家》Terry還原神劇《大時代》場面　李偉健扮劉松仁謙稱：做得不夠好【有片】

娛樂 13:56 2020/11/03

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TVB處境劇《愛回家之開心速遞》昨晚講熊樹根（劉丹飾）與廢青安（周嘉洛飾）懷疑熊尚善（滕麗名飾）貪污洗黑錢，其中一幕是熊尚善寧願揀一個演技比Terry（李偉健飾）差的人演戲，令二人對她更生疑。

Terry演智障弟弟。（影片截圖）

【開心速遞】《愛回家》最強HeHe CP幾乎分手　最佳拍檔歐瑞偉李偉健揭如何培養默契【有片】

劇中，Terry為了爭奪智障弟弟的角色而casting，並神還原神劇《大時代》的經典場面。

當年劇集播出，劉松仁因被丁蟹（鄭少秋飾）打到變弱智而失去工作能力，但為了一家大細的生活，劉松仁便到報紙檔工作，但因能力所限表現未如理想，老闆便叫他不用再來，於是他便跪下乞求老闆俾機會，這一幕令不少觀眾都感動落淚。

而李偉健今次就參考劉松仁的角色，連對白都跟足地演出，七情上面。

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【開心速遞】《愛回家》Terry教4式簡易留家操肌運動　前健身教練李偉健傳授瘦身小貼士【有片】

李偉健接受TOPick訪問分享拍攝後的感受：「我覺得今次做得不太好，雖然有盡量模仿松哥的小動作，但我拍時可能太緊張，又想着望對手，所以未發揮得很好。」

他又謙虛指：「我的眼神做得不好，我看回片時覺得眉可以再緊一點，手及手指也可以再貼着身體多一點。其實綵排時做得較好，但正式拍攝時就做得一般。」

記者：梁樂欣

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