【昔日小生】溫兆倫曾被嘲走樣崩壞　年逾半百減肥成功抖音騷成果

曾是90年代當紅小生的溫兆倫，近年將家庭及事業重心轉移內地，現已55歲的溫兆倫近日迷上玩抖音，不時拍片分享生活點滴。可是，溫兆倫早前被批評樣貌與身材走樣，近日他成功減肥瘦身，更於抖音拍片分享瘦身的成果，獲不少網民激讚。

事實溫兆倫在抖音已擁有逾131萬粉絲，近日分享了一條短片，片中身穿黑色長褸的他明顯比前清減不少，更留言稱：「年輕人，我們一起向健康帥氣出發！#減肥」年過半百的他成功瘦身後充滿自信，更表示：「還可以更帥！」

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▲ 成功減肥的溫兆倫比前更有神采。（取自微博）

溫兆倫曾被嘲似大媽

不少網民也讚賞溫兆倫，有人留言說「比二十年前還帥」、「真的一下子又帥了」。

其實4個月前，溫兆倫於抖音分享一段短片，當時的他身型圓潤兼頭髮稀薄，外貌走樣外，打扮更被指有「大媽feel」。

努力瘦身的他成功洗甩大叔味，溫兆倫曾表示，老婆為其健康著想曾禁止他吃宵夜，似乎在太太的督促下成功減肥。

▲ 之前的溫兆倫身型有點肥腫。（取自微博）

參演經典劇《義不容情》

温兆倫於86年演出處境劇《城市故事》嶄露頭角，及至1989年憑著《義不容情》演「丁有康」一角走紅。

繼而在《我本善良》演齊浩男一角，令演藝事業再闖高峰。

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▲ 溫兆倫跟妻女。（取自微博）

年青時的温兆倫曾與多位女星傳緋聞，當中跟郭羨妮的戀情最為人熟悉。

而他曾歷兩段婚姻，於2013年他迎娶年輕20歲的內地女星趙庭，更誕下一女，之後將事業及家庭重心轉移內地。