涉「起底」警員家屬資料　電訊公司職員囚2年

▲ 首宗違反《私隱條例》「起底」案件判刑。（經濟日報資料圖片）

去年反修例示威期間，32歲電訊公司職員涉使用公司電腦，對客戶個人資料進行「起底」，並將警員家屬的資料「報料」 到Telegram群組「老豆搵仔」。經審訊後，被裁定不誠實地獲益而取用電腦、披露未經同意獲得個人資料等共4罪成，今（3日）於區域法院被判監2年。法官指控罪嚴重，當時警民關係緊張，被告行為對執法者及無辜家屬造成心理影響，判刑須起阻嚇作用。

私隱專員對裁決表示歡迎，強調起底行為不道德且或會觸犯《私隱條例》，詳細即看：【下一頁】

被告陳景僖（33歲）經審訊後被裁定3項使其本人或他人不誠實地獲益而取用電腦罪，及1項披露未經資料使用者同意而取得的個人資料罪罪名成立。

辯方今天進一步求情，引述被告還押期間索取的背景報告指，被告家人、師長及同學均對被告犯案感震驚，強調被告為人努力好學，並非性格激動或具攻擊性，若因入獄而未能完成4年高級文憑，實屬遺憾，被告現已深感後悔及慚愧，希望法官可以考慮緩刑。

法官判刑時指控罪嚴重，被告未獲授權下，透過公司電腦獲取客戶個人資料，及發佈1名督察父親的資料，所發佈的群組早前更有人發佈警員的個人資料，雖然辯方早前指被告犯案並非為了個人利益，被告自撰的求情信亦指因社會事件感焦慮及憤怒，才一時衝動下犯案，惟被告犯案並非簡單直接，過程中更須一步一步地查證，若說被告犯案是一時衝動，實在難以置信。

法官指，被告在案中行為無疑是有違誠信，而當時警民關係緊張，被告犯案對執法者心理影響嚴重，更對無辜家屬造成極大心理困擾，因此判刑須起阻嚇作用，以免他人仿傚，最終判被告監禁2年，即時入獄。

控罪指，被告於2019年7月24日、 8月3日及9月9日，取用香港電訊有限公司的電腦；於同年9月9日，未經香港電訊同意，而披露陳姓男子的個人資料。

控方案情指，警員發現被告在警署對面以手機拍攝，遂將他截停，當場搜出3部手機，內有警署停車場照片，手機另向Telegram群組發放了警員家屬的個人資料。警方及後在被告任職香港電訊時使用的電腦內，發現下載了的文字檔，載有3名公眾人物及20名警員及6名家屬的個人資料等。

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記者：王仁昌