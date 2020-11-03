【謀殺案】內地丈夫疑斬死妻子後跳樓亡遺5歲兒子　警方列作謀殺案

▲ 警方指死者身上明顯有刀傷。

旺角發生謀殺案，警方表示，在今日（3日）近中午時分，一名男子報警指位於砵蘭街301號一個單位，一名女人疑被人用刀斬傷昏迷，救援人員接報到場後，證實女子當場死亡，警方指死者身上有刀傷，案件列作謀殺案處理。

初步調查指女死者28歲，居於砵蘭街301號3樓一個劏房，懷疑是居於內地的丈夫斬死妻子，現場遺下一名5歲兒子，沒有受傷，懷疑他伴屍近兩日後，女死者的朋友今日登門時報警揭發案件。警方初步調查發現，其丈夫昨日（2日）凌晨在長旺道墮樓亡。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

警方曾公布，在11月2日凌晨約一時，一名32歲姓游的男人 ，報稱來自內地，在旺角長旺道7至9號一棟大廈墮樓死亡，在現場沒有檢獲遺書，死因有等驗屍後確定，警方初步調查懷疑男死者是涉案中疑犯。

防止自殺求助熱線

香港撒瑪利亞防止自殺會 / 2389 2222 / touch@sbhk.org.hk / 24小時 / 廣東話

撒瑪利亞會24小時多語服務 / 2896 0000 / jo@samaritans.org.hk / 24小時 / 廣東話

生命熱線 / 2382 0000 / admin@sps.org.hk / 24小時 / 廣東話

向晴熱線 / 18288 / fcsc@cfcsc.org.hk / 24小時 / 廣東話

利民會「即時通」熱線 35122626 (24小時真人接聽)

東華三院芷若園 / 18281 / ceasecrisis@tungwahcsd.org / 24小時/ 廣東話﹑英語及普通話

協青社青少年服務熱線 / 90881023 / yoenquiry@yo.org.hk / 24小時 / 廣東話

社會福利署熱線 / 2343 2255 / swdenq@swd.gov.hk / 一至五：09:00時至17:00﹑六：09:00-12:00﹑其餘時段：可選擇按「0」 字，將電話轉駁到東華三院熱線及外展服務隊，與當值社工聯絡）

醫管局精神健康專線 / 2466 7350 / - / 24小時 / 廣東話

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open噏」：www.openup.hk (Website) / 91 012 012 (只限SMS) / hkopenup (WeChat / Facebook Page / Instagram) / info@openup.hk /24小時/ 中文(廣東話、普通話)、英文

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：曾秋文、伍瑋瑋