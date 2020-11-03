【數學正字】小朋友寫「1」有勾被圈錯要求改正　家長大呻老師矯枉過正打擊自信

▲ 有小朋友寫「1」有勾，被老師圈錯要求改正，家長大呻老師矯枉過正。

書寫字和印刷字不一，小朋友寫起字來有時無所適從，也有老師要求小朋友寫「正字」。近日有家長在社交媒體分享，子女寫「1」有勾，被老師圈錯要求改正，家長大呻老師矯枉過正，網民則意見兩極。

老師紅筆圈起要改正

有家長昨日（2日）在facebook群組「不願小朋友成為功課奴隸」發帖，表示「乜個1字唔可以有個勾嘅咩，咁叫本書唔好咁樣印囉。」他上載了一張子女的數學功課照片，可見小朋友所寫的「1」有勾。

不過，老師在功課旁用紅筆一剔一點，把小朋友所寫「1」的勾圈起來，要求他在旁改為沒勾的「1」。

▲ 老師把小朋友所寫「1」的勾圈起來。（圖片來源︰「不願小朋友成為功課奴隸」fb群組）

網民︰雞蛋裡挑骨頭

網民看過帖文後有不同的意見，有感老師如此做法會打擊小朋友自信，同時打擊家長。有眼利的網民指，「隔離個印板1字又咪係咁樣，錯咩啫我都唔明」，有留言指老師「雞蛋裡挑骨頭」、「為改而改超级無謂」。

此外，網民認為書寫字和印刷字不同，因而經常引起爭辯，而且印刷字從來沒有監管，也沒有一定標準，有網民舉例「溫」、「戶」、「a」、「G」、「9」等字印刷字和書寫字都不同。另有網民稱，歐洲、菲律賓等地，「1」寫法是有勾的。

「1」有勾容易寫成「 7」

另一方面，有網民指出「1」寫勾，小朋友容易寫成「 7」 ，認為老師只想提醒小朋友一般的寫法，也避免混淆，建議家長可與老師溝通。網民表示「唔好下下投訴啦」、「對學生有要求提點吓冇咩大不了吧，老師又冇扣分」、「小朋友跟書印刷無錯，但家長是否想小朋友一世都咁寫」。不過有人提出，「老師可以喺課堂提出，唔好圈功課會感覺好啲。」

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責任編輯︰王明芳