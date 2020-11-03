▲ 《全民造星III》ViuTV藝人李昭南參賽求突破自己，被導師林二汶評價無觀眾緣。

ViuTV大型偶像育成節目《全民造星》過往兩輯廣受觀眾歡迎，掀起全城熱話，《全民造星III》從昨晚起播出，新一季節目推出全新賽制，提供平台予有熱誠及潛能卻苦無資源的已入行演藝人士接受訓練，不論性別、個人或組合都可向廣大觀眾一展所長，給予他們更多曝光機會，讓他們在星途上發光發亮！

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今個星期三（4日）播出的第三集，眾參賽者陸續出場參與前哨戰，輪到ViuTV藝人李昭南（Mishy）出場。

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經常為ViuTV不同節目擔任主持的Mishy，亦有參與劇集拍攝，苦等機會的她，原來一直夢想成為唱作歌手，因為見到好友黃劍文加入ViuTV後有機會為某些劇集寫歌，並主唱主題曲，所以效法加入ViuTV。

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導師林二汶評價：「當刻見到佢，覺得佢觀眾緣唔夠，冇一種好Shiny嘅嘢，唔亮呀。」原來Mishy亦深知自己不足之處，但不知道如何可改善：「成日問同事點樣可以改善呢樣野，會檢討自己，點樣去突破呢個點，如果唔係公司繼續留我呢個人亦冇乜意思」。

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她又稱：「 參加《全民造星》嘅目標係希望大家當我係一個音樂人嘅身份去尊重，可以繼續喺音樂方面發展」。為求突破自己，Mishy亦一改形象，唔做平時自彈自唱的自己，想比觀眾睇另外一邊的自己，以性感造型跳唱演繹歌曲「Cazzo」。

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