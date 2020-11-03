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港鐵大窩口至葵興站路軌曾有裂紋　荃灣綫服務陸續回復正常

社會 20:30 2020/11/03

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港鐵大窩口站今早發生列車事故。（資料圖片）

港鐵今日（3日）清晨再有事故，荃灣綫大窩口至葵興站路軌有裂紋，列車服務曾調整，中環至荃灣站一度每10分鐘一班車；約4小時後、早上10時許才完成搶修。不過列車駛經大窩口至葵興路段時，需要慢駛，下午繁忙時間班次調整至3分鐘一班車。至晚上8時許，港鐵宣布列車服務逐步回復正常。

事發於清晨6時許，大窩口至葵興站路軌有裂紋，荃灣綫列車服務有調整，中環至荃灣站每10分鐘一班車；港鐵職員即時進行搶修。到早上7時許，港鐵宣布荃灣綫可維持每3分鐘一班車，列車駛經大窩口至葵興路段時要慢駛，荃灣綫由荃灣站往中環站的行車時間，預計需要額外多2分鐘。

到了早上10時許，港鐵宣布完成臨時復修，進一步鞏固路軌，列車可安全行駛。稍後安排在晚上非行車時間，詳細跟進事故。不過列車經過涉事路段仍要減慢車速，港鐵就事件向乘客致歉。

對於荃灣綫近日兩度於路軌發現裂縫，列車服務受阻，有港鐵職員消息稱，兩次事故也涉路軌出現裂縫，這些細微裂痕可導致行車不暢順，如車長有經驗，會感到不妥。問題若不處理，裂痕便會惡化，很有可能令列車出軌。

消息人士又補充，今次事故跟去年東鐵紅磡站列車出軌事故不同，當時事故涉及路軌軌枕出現裂縫，令列車偏離正常行車軌道。

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記者：陳梓蔚、吳卓峰

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