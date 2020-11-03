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【自家繁殖】6隻混血搜查犬面世　海關料明年引進槍械搜查犬應付需求

社會 15:17 2020/11/03

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熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

海關今年2月成立犬隻繁育中心。（陳靜儀攝）

海關今年7月首次成功自行繁殖犬隻，目前6隻3個月大的幼犬已開始接受基本培訓，在1歲後就會接受為期10周正規訓練，之後便會正式服役進行不同任務。

海關助理關長(邊境及港口)吳潔貞表示，近年在外地難以找到合適的搜查犬供應來源，新冠肺炎疫情亦阻礙引入犬隻及安排領犬員到外地訓練，長遠有需要透過本地繁殖保持搜查犬穩定而優良的可持續供應。

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海關今年2月成立犬隻繁育中心，並與城大合辦「繁殖犬隻訓練課程」，10名人員參加為期一周的訓練課程，學習配種方法、接生技術等，吳潔貞形容是在軟件及硬件齊全下才可成功進行繁殖，希望透過計劃持續繁殖品種優良的犬隻服役。

另外，吳潔貞透露，有鑑於近年破獲槍械配件及彈藥案增多，去年只有9宗，但今年截至9月已錄得31宗，因此海關搜查犬課計劃在明年引入「槍械搜查犬」，預計主要會在機場出勤。

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記者：蘇文軒

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