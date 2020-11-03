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【BB來了】倪晨曦一索得男母子平安　笑指生產過程有如打了一場MMA

娛樂 15:39 2020/11/03

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熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

倪晨曦一索得男母子平安，笑指生產過程有如打了一場MMA。

倪晨曦（Elva）於今年六月在instagram上宣佈懷孕喜訊，今日下午迎來兒2.53公斤重的兒子，更笑指生產過程像打了一場MMA一樣，但看到了兒子健康出生就覺得一切都值得了。

IG女神倪晨曦剛慶祝完她的33歲生日，日前萬聖節又以肚皮畫上南瓜，與老公在家中過節，今日下午她則在社交網站宣佈已經成功「卸貨」，順利誕下兒子。

【BB來了】倪晨曦晒BB超聲波照報喜　IG女神Elva：不敢相信要做媽媽

Elva貼相公佈喜訊。（isntagram圖片）

We did it! 👊🏻 Welcome to the world little boy👼🏻 
雖然生產過程是一個long story
感恩一切都很順利🙏🏻
有很棒的醫生和貼心又厲害的護士
寶寶叻叻
爸爸叻叻 (無微不至的照顧和不斷的幫我加油打氣💪🏻）
媽媽都叻叻 (我太累了，需要一點鼓勵😂)
今天起床覺得昨天去打了場MMA
生孩子真的是用生命在搏鬥🙈
但看到健康的寶寶出生
一切都值得💛
3.53kg的小肉球
#momandadwillloveyouforthelifetime
#itsaboy
#20201102 
#lifechangingmoments

Elva配上一家三口手握手的照片，角落見到剛出生的兒子鬼馬地伸出舌頭，非常可愛。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

於2018年除夕，Elva宣佈與圈外男友Vincent訂婚，並於今年年初在夏威夷舉行婚禮，而在香港舉行的婚宴卻因為場地及疫情問題一拖再拖。直到今年6月，Elva發布被老公抱起照片，其手上展示一張BB照聲波照片，宣佈懷孕喜訊。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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