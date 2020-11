【BB來了】倪晨曦一索得男母子平安　笑指生產過程有如打了一場MMA

倪晨曦(Elva)於今年六月在instagram上宣佈懷孕喜訊,今日下午迎來兒2.53公斤重的兒子,更笑指生產過程像打了一場MMA一樣,但看到了兒子健康出生就覺得一切都值得了。

IG女神倪晨曦剛慶祝完她的33歲生日,日前萬聖節又以肚皮畫上南瓜,與老公在家中過節,今日下午她則在社交網站宣佈已經成功「卸貨」,順利誕下兒子。

▲ Elva貼相公佈喜訊。(isntagram圖片)

We did it! 👊🏻 Welcome to the world little boy👼🏻

雖然生產過程是一個long story

感恩一切都很順利🙏🏻

有很棒的醫生和貼心又厲害的護士

寶寶叻叻

爸爸叻叻 (無微不至的照顧和不斷的幫我加油打氣💪🏻)

媽媽都叻叻 (我太累了,需要一點鼓勵😂)

今天起床覺得昨天去打了場MMA

生孩子真的是用生命在搏鬥🙈

但看到健康的寶寶出生

一切都值得💛

3.53kg的小肉球

#momandadwillloveyouforthelifetime

#itsaboy

#20201102

#lifechangingmoments