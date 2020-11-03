【防疫措施】4人限聚令延續7日　溜冰場泳池等觀眾席放寬可坐75%滿　一文看清防疫措施最新安排

▲ 周五（6日）起社交限制措施延續至11月12日，限聚令維持4人，溜冰場等場地觀眾席可坐滿75%。（資料圖片）

政府今日（3日）公布，由周五起（6日）將維持大部分社交距離措施一星期至11月12日。當中限聚令續維持4人，食肆每檯限坐6人及凌晨2時至清晨5時禁止堂食等。而公眾溜冰場、體育處所及泳池內觀眾席的限制有所放寬，最多可坐滿座位數目的75%，及同一行座椅不可有連續超過4張座椅被佔用。

食物及衞生局發言人表示，近日本地感染個案有上升趨勢，市民因抗疫疲勞及社交頻繁，而導致小型爆發群組，情況令人憂慮。當局亦留意到隨着社交距離措施的放寬，市民的抗疫意識似乎有所鬆懈，尤其近日在節慶期間，部分處所及市民未有遵從防控措施。考慮到近日本地感染個案有上升趨勢，顯示現時疫情仍未完全受控，現階段難以再進一步放寬現行社交距離措施。



發言人稱，政府會繼續密切監察疫情發展，如疫情持續反覆甚至有反彈跡象，不排除重新收緊現行疫情防控措施，包括社交距離限制。由於疫情反彈可能提早引發與冬季流感高峰重疊的第四波疫情，屆時收緊疫情防控措施可能需要比上一波疫情時速度更快、力度更大。



周五（6日）起至11月12日生效的社交距離措施的詳情：

餐飲業務及表列處所

羣組聚集

除獲豁免者外，繼續禁止在公眾地方進行超過四人的羣組聚集

違者最高可被罰款25,000元及監禁6個月。參加受禁羣組聚集的人，可藉繳付定額罰款2,000元，解除因該罪行而須負的法律責任

佩戴口罩要求

延續強制佩戴口罩的要求，任何人在公共交通工具上，或身處除郊野公園或特別地區外的公眾地方時，須一直佩戴口罩

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責任編輯：徐紹軒