怡中航空裁340名地勤員工　餘下員工需放無薪假延至明年3月

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本港新冠疫情持續多個月，航空業受嚴重打擊，繼國泰航空後，專責香港機場地勤服務的怡中航空服務亦宣布重組計劃，下月將有約340名員工離職，並將無薪假計劃延長至明年3月，惟若業務狀況仍未見改善，明年可能會在現有僱傭合約內作出調整。

怡中航空服務行政總裁樂衛在業務重要公告中表示，公司主要業務以旅客服務為主，自2月疫情以來，公司處理的客機數量一直處於低流量狀態，在10月的航班量僅為疫情前正常數量的17%，當中大多數僅為運載貨物，現時每月的成本是每月收入的2倍以上。

預計未來一年航空業無復甦跡象

他又指，年內已竭盡所能去拯救公司，包括動用現金儲備、削減開支、推行無薪假期以及參與政府的保就業計劃，惟保就業計劃將於11月底結束，政府再不會向行業提供進一步資助，預計未來一年航空業沒有復甦跡象。公司需要大幅增加借貸，以應付持續消耗的現金儲備，但不足以令公司維持業務運作。

樂衛指，公司已考慮不同方案，惟最終只能決定重組公司業務，下月將有約340名同事離職，少數同事可選擇停薪留職，但若他們選擇離職，仍可獲得與其他離職同事相同的待遇。

他又承諾，當航班量開始增加而需要重新招聘時，該批被裁員工將成為公司聯繫的首批人士，並在可行情況下提供包括怡和集團在內的其他就業機會。

怡中航空服務表示，新冠肺炎疫情為航空業帶來嚴峻挑戰，來港客運航班數量一直維持在不可持續的低水準，而怡中航空服務公司現時每月的成本是每月收入的2倍以上。在這一年內都已竭盡所能去拯救公司，包括動用現金儲備、削減開支、推行無薪假期以及參與政府的保就業計劃。

隨著保就業計劃將於11月底結束，航空業亦在短期內未見有復蘇迹象，公司在別無他選的情况下作出重組公司業務的艱難决定，因此公司懷著沉重的心情宣布在下個月將削减部分員工職位。

為離職員工提供特惠補償金

怡中航空服務強調，縮减團隊規模是在無其他選擇下無可奈何需要作出的决定，以確保怡中航空服務得以繼續營運。 除了遵守與員工簽訂的合約條款外，亦將為離職的員工提供特惠補償金，並在可行情況下提供包括怡和集團在內的其他就業機會。

怡中航空服務衷心感謝員工在極度艱難的時期克盡己任，展現出無比的專業精神。公司當前要務是為受影響的團隊成員提供支援，以及保障公司未來能持續營運。

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責任編輯：陳子謙