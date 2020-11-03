涉海洋公園招標合謀定價 資訊公司及董事被罰逾3.7萬

▲ 資訊科技公司涉合謀定價，競爭事務審裁處裁定公司及董事須罰款逾3.7萬元。(經濟日報資料圖片))

資訊科技公司涉於3年前於海洋公園就軟件服務招標時，涉合謀定價，遭競爭事務委員指控違反《第一行為守則》，競爭事務審裁處今(3日)頒下判詞，裁定公司及董事均違規，罰款逾3.7萬元，並須於指定時間內確保公司員工遵守《第一行為守則》等。

申請人競委會，答辯人為QUANTR LIMITED及其董事張民傑。據判詞指，海洋公園於2017年就軟件服務進行招標，答辯人涉與其他公司交換包括報價單等敏感資料，競委會指有關做法違反《競爭條例》中的《第一行為守則》，要求向答辯人作出罰則。

審裁處審視有關同意事實後，裁定答辯人違反有關規則，判罰款共逾3.7萬元。委員會並頒令公司須向員工發放《競爭條例與中小企業》小冊子及《第一行為守則指引》等資料，確保員工熟知內容，以及須出席競委會舉行的工作坊或座談會，而董事亦須承諾公司將遵守有關規則。

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記者：林育慧