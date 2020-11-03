美企強制員工放無限有薪假　覆E-mail即變無薪假

▲ 美國有提供無限期有薪假的企業發現，強迫員工放有薪假，大部分員工反而選擇放更少假。（法新社資料圖片）

打工仔夢寐以求的工作環境，除了彈性上班時間外，更希望能夠有無盡的假期可以休息！美國有提供無限期有薪假的企業發現，強迫員工放有薪假，大部分員工反而選擇放更少假。為了讓員工好好休息，提供無限有薪假的美企只能出絕招，強制員工放有薪假。

據CNN報道提到，美國猶他州相簿客製化公司Chatbooks自2014年成立以來，一直准許員工無限期放有薪假，公司董事長兼營運總監Dan Jimenez卻發現，其實鮮少員工願意使用這項福利，包括他自己在內。就算在疫情期間，員工都不願無限期放有薪假，令他們上班時的心理和情緒健康不太良好。

有見及此，Chatbooks決定向全部全職員工頒布有薪放假的規定，要求員工每季需拿取有薪假，而且需連休五日。

而航空營銷顧問公司SimpliFlying，就在2016年開始讓員工無限放有薪假，而且員工必須每工作八星期，就放假一周，病假更是沒有上限。SimpliFlying創辦人兼行政總裁Shashank Nigam指出，不希望員工下班後繼續考慮公事，為確保員工是「真放假」，完全與工作切割，他更採取一些手段。

員工若在放假期間處理公事，如使用通訊軟件Slack或回覆電郵，將會立刻變成無薪假作懲罰。為讓員工好好休息，不被客戶打擾，SimpliFlying更會在員工放假前三星期，逐一知會客戶。

至於美國軟件公司Cloudera，除了提供無限有薪假期外，更特意設立「Unplugged Days」假期，要求員工每三星期就「Unplugged」一次。員工將以3周為周期，3周後可以從周五開始連休3日、再過3周就可周休4日、再過3周就可連休5日，如此類推，不斷循環。

而在Unplugged Days期間，員工不應發送任何電子郵件，安排會議或執行任何工作。而公司在也將會關閉，只留少數員工處理客戶問題。

責任編輯：曾曉汶