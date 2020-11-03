【親子好去處】黃埔5.6萬呎無敵海景親子遊樂場　$180起一大一小全日任玩7小時

▲ 黃埔新開5.6萬呎無敵海景親子遊樂場，180元起包大人小孩全日任玩7小時。

黃埔近日新開一間集合親子遊樂場、親子餐廳及烘焙教室的多功能親子遊樂場，全場佔地共5.6萬呎，小朋友來到可以大玩特玩。親子KOL初初媽媽日前帶同孩子到黃埔KidzTech放電，有海景波波池、3米高的金屬滑梯及巨型彩虹繩網等，小朋友一定玩到樂而忘返。

初初媽媽日前於Facebook專頁「初初媽媽ChochoMama」分享，帶同孩子到位於黃埔的KidzTech親子遊樂場遊玩，星期一至五只需180元起便可玩足7小時，更可無限次出入。全場佔地5.6萬呎，整個場地面對無敵大海景，有自然光的襯托，非常舒服。

親子遊樂場分別有多個刺激玩樂區，當中有巨型七彩繽紛繩網陣可訓練小朋友的力氣及膽量，實屬超放電之選。場內設有超刺激3米高金屬滑梯，少一點膽量都不行。超大落地玻璃前更設有遙控車區、野生動物森林區及積木區，小朋友可以邊玩邊發揮無限創意。

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另外，場內更有兒童變裝區，小朋友可以隨意裝扮成太空人、公主及消防員等，與爸爸媽媽來個角色扮演。

▲ 隨時變身王子公主，打卡留念。（初初媽媽ChochoMama Facebook）

室內大玩沙池

而沙灘因限聚令未重開，但KidzTech親子遊樂場設有室內大型沙池區，小山丘沙池滿足小朋友玩沙的慾望。

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額外付款活動——高卡車

▲ 高卡車要額外收費。（初初媽媽ChochoMama Facebook）

遊樂場另外一大賣點是大玩電動高卡車，星期一至五只需30元便可大玩高卡車10分鐘，週末及公眾假期則收費60元15分鐘，小朋友可盡情享受駕駛的樂趣。

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除了動態活動外，玩樂場也具備靜態活動，圖書閣有多本兒童繪本及圖書，小朋友玩到累了，家長也可為孩子說故事，製造親子時光。場內的靜態活動還包括廚藝教室，家長們可帶同孩子一同整棒棒蛋糕。

▲ 場內設有圖書閣。（初初媽媽ChochoMama Facebook）

▲ 設親子廚藝教室。（初初媽媽ChochoMama Facebook）

▲ 與家長一同整棒棒蛋糕。（初初媽媽ChochoMama Facebook）

親子餐飲「充電之選」

瘋狂放電後一定超肚餓，玩樂場旁邊設有餐廳，大人可享受高質西餐，小朋友也有精緻可愛的兒童餐，包括熊貓造型金沙奶黃包、香脆薯絲蝦、肉醬意粉、萬聖節糖果及果汁等，非常豐富。

▲ 家長可享受高質西餐。（初初媽媽ChochoMama Facebook）

▲ 兒童餐非常吸引。（初初媽媽ChochoMama Facebook）

詳情按此︰KidzTech

地點︰黃埔環海街11號海名軒5樓

相片及文章由「初初媽媽ChochoMama」轉載

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責任編輯：梁節儀