【車用燃油價格】 消委會推「油價資訊通」新app　每日最平油價一目了然

▲ 消委會推出「油價資訊通」網站及手機應用程式，助車主了解及提高本港油價的透明度。（梁偉榮攝）

本港車用燃油價格持續高企，車主不時要捱「貴油」。消委會獲環境局資助約70萬元，推出「油價資訊通」網站及手機應用程式，將本港最新油價趨勢及優惠搜集於一個平台內，方便車主及駕駛人士比較不同公司的油價及計算所需的開支，以及提高本港油價的透明度。

消委會「油價資訊通」將原有的「油價計算機」及「柴油計盤機」兩個應用程式合併，優化後涵蓋6大功能，其中會顯示及比較各公司的零售牌價及門市折扣後油價，消費者亦可瀏覽信用卡及積分卡頁面；平台同時會載列各油公司最多未來7天內的折扣優惠。

「油價資訊通」應用程式亦新增「指定油站折扣」及「油劵優惠」計算功能，助市民格價；車主在程式內配合地圖定位，可即時搜尋最近的油站、燃油產品及設施；用戶可調較即時「電郵通知」或「推送通合」，掌握油價變化走勢。

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消委會主席林定國表示，新應用程式籌備歷時一年，扣除人工，系統開發投資約70萬元，並獲環境局撥款資助推出，期望消費者一同監察油價變動。

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香港汽車會會長李耀培致辭時說，現時全港約有63萬架私家車，不少人需跨區上下班，私家車代步成走趨勢，車主每星期平均入油一至兩次，但香港成為全球油價最昂貴城市之一，車主為減少入油開支，都會選擇較多折扣優惠的油公司。

消委會總幹事黃鳳嫺稱，該會今年初曾發表有關本港車用燃油的研究報告，留意到國際油價回落，本港油價不跌反升，而油公司提供的優惠比以往更多元化、難捉摸，除了既有的信用卡優惠外，亦不乏快閃、生日、指定油站、油卡優惠等。

惟她認為，即使油公司提供更多優惠，最實際都是減油價；又倡議政府進行車用燃油的全面市場研究報告，檢視油價走勢。

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記者：陳曉瑩