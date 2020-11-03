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【新冠肺炎】本港新增9宗確診個案　3宗本地感染包括1宗不明源頭

社會 16:33 2020/11/03

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衞生防護中心公布今日（3日）新增9宗確診個案。

本港新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日（3日）新增9宗確診個案，涉及6宗輸入個案及3宗本地個案，其中3宗本地個案中，有2宗與梅窩Staycation群組相關，另一宗則是源頭不明個案，是一名36歲男子，詳情即看：【下一頁】；另外錄得10宗以下初步確診個案。

此外，有2宗與梅窩Staycation群組相關，分別是26歲男子和24歲男子，二人都沒有到梅窩參與Staycation，詳情即看：【下一頁】

醫管局公布，46間普通科診所今周會延長樣本包派發時段，由星期一至星期六都提供服務，其中8間診所會在星期日及公眾假期，在上午9時至下午1時提供派樣本包服務。詳情即看：【下一頁】

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作，呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

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記者：陳子謙

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