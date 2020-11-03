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【新冠肺炎】醫管局今周延長樣本包派發和收集時段　3間普通科門診設自動派發機

社會 16:55 2020/11/03

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醫管局46間普通科診所今周會延長樣本包派發和收集時段。（林宇翔攝）

本港新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心及醫管局今日（3日）下午公布最新疫情情況。本港新增9宗確診個案，包括6宗輸入個案以及3宗本地個案。醫管局總行政經理庾慧玲公布，醫管局46間普通科診所今周會延長樣本包派發時段，由星期一至星期六都提供服務，其中8間診所會在星期日及公眾假期，在上午9時至下午1時提供派樣本包服務。

她又指，遞交樣本包安排上，醫管局46間普通科門診亦會將收集樣本包時間延長，由本周四開始，逢星期一至星期五上午9時至下午1時和下午2時至3時；星期六上午9時至11時提供服務，其中8間診所會在星期日及公眾假期，上午9時至11時收集樣本包。

此外，醫管局3間普通科門診包括鴨脷洲、西灣河普通科門診和元朗賽馬會健康院試行自動派發機，方便市民取檢測包。局方會留意市民使用自動派發機的情況，在環境和運作許可下，會稍後在更多診所設置自動派發機，讓診所集中人手處理日常服務安排。

截至今早9時為止，醫管局共呈報18宗懷疑個案；在過去24小時，再多7名確診病人康復出院，至今共5,108人康復出院。現時有93名確診者在19間醫院留醫，其中9人危殆、4人嚴重，其餘80名病人情況穩定。公立醫院正使用1,121張負壓病床及625間負壓病房，其使用量分別是59.4%和69.4%。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

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記者：陳子謙

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