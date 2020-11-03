海關自家培育出6隻搜查犬　3個月大幼犬已開始接受基本訓練【附圖輯】

▲ 海關自家培育出6隻搜查犬。（陳靜儀攝）

海關今年2月成立的犬隻繁育中心，希望自行培育出搜查犬新血，最終在今年7月成功繁殖6隻「狗BB」，牠們將在1歲後接受正規訓練並投入服務，協助海關執行任務。詳情請看：【自家繁殖】6隻混血搜查犬面世 海關料明年引進槍械搜查犬應付需求

海關助理關長(邊境及港口)吳潔貞表示，海關一直希望自行培育搜查犬，藉今次疫情契機推出繁殖計劃。她形容，犬隻配對條件嚴謹，適合交配的犬隻需體格壯健、基因良好、無遺傳病和血緣關係，最後精挑細選出兩隻約3歲的拉布拉多緝毒犬，分別是來自英國的公犬Cooper，與來自北京的母犬Fifi。首胎誕出的6隻幼犬名為Lettie、Echo、Gasper、Elmo、Nicky、Dante，牠們的字首可組成為「Legend」，其中Lettie、Echo為雌性，其餘全為雄性。6隻幼犬精力十足，活潑好動，現時會接受簡單訓練的五觀訓練，慢慢熟習人類及陌生環境，待1歲後就會接受正規搜查犬訓練，再按實際需要決定擔任哪一種搜查犬。

Fifi的領犬員、關員𧝁耀禧憶述，生產當日本來領着Fifi在草坪緩步行，但Fifi突然穿羊水，於是立刻安排接生，並在生產過程一直安撫Fifi。他稱，當刻心情既緊張又喜悅，「好似境自己女要生咁」。他笑指，Fifi曾與5隻公犬配對，但Fifi一直對前4隻公犬十分冷淡，只有Cooper能擄獲其歡心。

協助接生的關員陳貝思亦表示，Fifi懷孕後已讓牠居於產房適應環境，又在日常生活加插體能運動。陳貝思回憶指，在約5個半小時的接生過程中，Fifi誕下第3隻幼犬Gasper後已十分疲倦，致第4隻幼犬Elmo只露出頭部，只能靠人手拉出Elmo，但Elmo卻沒有呼吸，於是惟有替牠急救，慶幸在一眾人員努力下令Elmo自行呼吸，現已健康成長。

幼犬目前在海關搜查犬課港珠澳大橋基地的犬隻繁育中心生活，該處設有幼犬活動室、產房、犬隻泳池、訓練設施等。海關搜查犬隊今年6月正式升格為搜查犬課，現時共有70隊搜查犬，而新成立的犬隻繁育中心亦於今年2月開始運作。海關計劃下年引入槍械搜查犬，助偵查有關槍械的案件。

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記者：蘇文軒