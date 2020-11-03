  • 25°C
香港時間 : 20201103日 (週二) 18:13
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

海關自家培育出6隻搜查犬　3個月大幼犬已開始接受基本訓練【附圖輯】

社會 16:31 2020/11/03

分享：

熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

海關自家培育出6隻搜查犬。（陳靜儀攝）

海關今年2月成立的犬隻繁育中心，希望自行培育出搜查犬新血，最終在今年7月成功繁殖6隻「狗BB」，牠們將在1歲後接受正規訓練並投入服務，協助海關執行任務。詳情請看：【自家繁殖】6隻混血搜查犬面世　海關料明年引進槍械搜查犬應付需求

海關助理關長(邊境及港口)吳潔貞表示，海關一直希望自行培育搜查犬，藉今次疫情契機推出繁殖計劃。她形容，犬隻配對條件嚴謹，適合交配的犬隻需體格壯健、基因良好、無遺傳病和血緣關係，最後精挑細選出兩隻約3歲的拉布拉多緝毒犬，分別是來自英國的公犬Cooper，與來自北京的母犬Fifi。首胎誕出的6隻幼犬名為Lettie、Echo、Gasper、Elmo、Nicky、Dante，牠們的字首可組成為「Legend」，其中Lettie、Echo為雌性，其餘全為雄性。6隻幼犬精力十足，活潑好動，現時會接受簡單訓練的五觀訓練，慢慢熟習人類及陌生環境，待1歲後就會接受正規搜查犬訓練，再按實際需要決定擔任哪一種搜查犬。

Fifi的領犬員、關員𧝁耀禧憶述，生產當日本來領着Fifi在草坪緩步行，但Fifi突然穿羊水，於是立刻安排接生，並在生產過程一直安撫Fifi。他稱，當刻心情既緊張又喜悅，「好似境自己女要生咁」。他笑指，Fifi曾與5隻公犬配對，但Fifi一直對前4隻公犬十分冷淡，只有Cooper能擄獲其歡心。

協助接生的關員陳貝思亦表示，Fifi懷孕後已讓牠居於產房適應環境，又在日常生活加插體能運動。陳貝思回憶指，在約5個半小時的接生過程中，Fifi誕下第3隻幼犬Gasper後已十分疲倦，致第4隻幼犬Elmo只露出頭部，只能靠人手拉出Elmo，但Elmo卻沒有呼吸，於是惟有替牠急救，慶幸在一眾人員努力下令Elmo自行呼吸，現已健康成長。

幼犬目前在海關搜查犬課港珠澳大橋基地的犬隻繁育中心生活，該處設有幼犬活動室、產房、犬隻泳池、訓練設施等。海關搜查犬隊今年6月正式升格為搜查犬課，現時共有70隊搜查犬，而新成立的犬隻繁育中心亦於今年2月開始運作。海關計劃下年引入槍械搜查犬，助偵查有關槍械的案件。

    點擊圖片放大
    +10
    +9

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：蘇文軒

相關文章

【自家繁殖】6隻混血搜查犬面世　海關料明年引進槍械搜查犬應付需求
今日 15:17
【自家繁殖】6隻混血搜查犬面世　海關料明年引進槍械搜查犬應付需求
涉海洋公園招標合謀定價 資訊公司及董事被罰逾3.7萬
今日 15:31
涉海洋公園招標合謀定價 資訊公司及董事被罰逾3.7萬
港台電視部編導蔡玉玲被捕　消息：製作《鏗鏘集》節目涉不正當查冊
今日 15:40
港台電視部編導蔡玉玲被捕　消息：製作《鏗鏘集》節目涉不正當查冊
海關

最高瀏覽

【一起走過】麥家琪自揭15歲拍裸照原因　因拍三級片被子質問：我冇對唔住你
15:31 2020/11/02
【一起走過】麥家琪自揭15歲拍裸照原因　因拍三級片被子質問：我冇對唔住你
【木棘証人】TVB綠葉王身兼職裝修養家　趙樂賢由自卑到自信：我不是做賊
15:10 2020/11/01
【木棘証人】TVB綠葉王身兼職裝修養家　趙樂賢由自卑到自信：我不是做賊
【BB大晒】林峯湊B晒一家三口溫馨照　張馨月產後極速修身全靠一秘訣
17:25 2020/11/02
【BB大晒】林峯湊B晒一家三口溫馨照　張馨月產後極速修身全靠一秘訣