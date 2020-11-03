【愛心少年】中二學生成為救狗義工6年　遭流浪犬咬傷不遷怒︰狗狗無心之過

▲ 台灣男孩當義工已6年，近日不慎被流浪犬咬傷腳踝，絲毫沒有怪責狗狗。

孩子有愛心好品德勝過考試取滿分！台灣一名少年在單親家庭成長，他自小由長輩湊大，十分懂事，在一年級的時候已當動物義工，照顧待領養犬，甚至加入救援流浪狗行動。男孩當義工已6年了，近日他不慎被流浪犬咬傷腳踝，沒有怪責狗狗，更保護牠們辯護只是不懂事。義工感激愛心少年的幫忙，亦感恩見證男孩的成長。

從小一開始救狗做義工

台灣動物保護機構「社團法人關懷流浪犬貓鮮食協會」於昨日（2日）在facebook專頁發帖，分享了一位少年動物義工的好人好事。展維現時是中二生，他不是含著金鎖匙長大的，父親在他尚未滿1歲的時候，因車禍過身，他的人生並不完美，沒有父愛、母愛疼惜，都是由長輩一手照顧大的，隨意帶在身邊來扶養，耳濡目染下，由看著長輩當動物義工，到一起成為動物義工幫助流浪狗。

▲ 少年動物義工腳踝被狗隻咬傷出血。（圖片提供︰社團法人關懷流浪犬貓鮮食協會）

展維從小學二年級便開始幫忙協會的事務，最基本的遛狗、洗狗碗、幫狗狗洗澡、到園區清潔打理，他無不精通！連到外面幫忙圍捕浪浪絕育、架設誘捕籠，甚至可以用一條牽繩練就套捕浪浪絕技。

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被狗誤咬傷腳踝出血

動物義工大讚他才就讀中二，卻已有服務6年動保的經驗，更會一直繼續累積經驗，非常用心。展維是非常難得的義工，富有愛心，總認為毛小孩是天真無邪。可是，這份優點有時忘記要保護自己，忽略牠們還是對陌生人類會有戒心而自我防衛。

近日，義工少年誤被狗狗咬傷了腳踝，流了很多血，需要包紮好傷口。雖然他受傷，卻沒有怪責狗狗。義工欣慰地說︰

今天牠雖然咬了你，可你心中釋懷還替狗狗說︰「狗狗只是不懂事，不知以為我們要傷害牠、所以才會咬我、沒事的。」我們聽完你說的這句話便知道……你已長大了，開始懂事了。

網民︰最棒的生命教育

救助流浪貓狗的工作不輕鬆，善心人及義工會餵飼浪浪，有的更會為流浪動物作結紮、醫療、送養等工作。動物義工直言︰

謝謝老天派來一位小助手，讓救護浪浪可以傳承下去！並讓更多人們能夠更加重視流浪動物的生命議題。

相關帖文獲得不少愛心網民讚好，留言包括︰「最棒的生命教育」、「如果全世界的孩子都跟弟弟你一樣有顆愛動物的心，不知道有多好」等，同時有網民叮囑少年要注意安全，需要打破傷風針。

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責任編輯︰顏紫燕