【從死看生】見盡生死靈堂親歷最哀傷一幕　社工放下執著：學會珍惜眼前人

▲ Arnold從工作中學會珍惜，領悟到如何面對失去。

死亡從不遙遠，因此活著更要珍惜。註冊社工梁梓敦（Arnold）在聖公會聖匠堂長者地區中心安寧服務部工作多年，為不少喪親者解憂、往生者圓夢，亦見證許多生離死別，其中一個因意外喪生的家庭，多年後仍長存Arnold的腦海中。這些工作經驗累積，使他學會反思，更領悟到「失去」的真正意義。

▲ Arnold從事喪親輔導多年，曾見證一個意外喪生的家庭，令他留下深刻印象。（資料圖片）

「處理這宗個案，令我情感受到很大衝擊。」Arnold憶述，許多年前曾處理過一宗意外個案。那是一個深夜，一個住宅大廈單位突然意外起火，一夜間奪去男女戶主性命，連同他們年幼的孩子也不例外，一併辭世。

突如其來的死亡，情感上令人難以接受，尤其這是一個洋溢幸福快樂的家庭。Arnold記得，那一天在靈堂上所見所聞，使他傷心難過，一度未能恢復過來：

那一天我的心很難過，靈堂上放著的相片，是一家三口全家福，笑得很開心。靈堂後放著三個棺木，兩大一小。每一個出席人士都泣不成聲。

他陪伴案主家人作最後送別，所有人都悲慟不已，尤其案主仍很年輕，父母難抵「白頭人送黑頭人」的傷痛，令他不禁嗟嘆世事無常：

我坐在靈堂上都有問，為何會發生這樣的事？一夜之間，一個如此快樂的家庭一起離世，是很大衝撃。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

從事喪親輔導已達13個年頭，Arnold坦言工作改變了他不少，未入行前，他坦言脾氣比較大，凡事很執著，尤其執著別人對自己的看法：

做了這份工作後，接觸到很多死亡個案。慢慢令我看開，其實執著沒有意思。你很憎恨一個人，轉頭你或他可能也會死，那為何要憎恨和執著？不如學會放下。

另一樣令他學會的，是珍惜。他記得曾接觸一宗個案，案主是一名60多歲的女士。她和老公結婚多年，婚後無兒無女，老公夜班當值，她通常會為他留飯餸，習慣自己一個人先吃飯。

直到有一天，老公上班期間突然腦中風，爆血管昏迷，留院一年後離世。這名女士來到Arnold面前，哭著說很後悔：

直到老公走了，她發現二人原來很久沒有一起吃飯，而她當下的心願，只是二人坐在一起吃一餐飯。我只能夠聽，心裡很難過。但也告誡自己，不要去到那一刻才追悔。

三個「10分鐘」學習面對失去

見證過太多失去，Arnold學會珍惜，亦從工作中領悟到如何面對失去。他表示，哀傷出現是緣於對逝者的愛和回憶，如何能夠真正面對哀傷，也就是要找回愛和回憶：

親人離世，死亡只是帶走他的身體，你與他之間的愛從未消失。這份關係、回憶依然存在。可以想念他，不過需要學習放下失去的痛苦，自己一個生活下去，不是失去所有。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

他認為，每日應該抽出三個「10分鐘」去學習面對失去。第一個10分鐘送給神、大自然或智者；第二個10分鐘送給最愛的人；最後一個10分鐘留給自己，聆聽心底話：

人生上半場擁有許多東西，到下半場面對的就是失去，失去會愈來愈多，如工作、身份地位、財富、健康、身邊的人，最後是自己的生命。至於如何面對失去？面對失去，惟一依靠的是智慧，聆聽多些經歷過失去的人、看書都是辦法。 之後是每天將10分鐘送給愛的人好好相處，建議可講多謝、表達愛意。最後將第3個10分鐘留給自己，把電話、工作放下，聆聽內心，跟隨心聲行事。

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：陳昊淋