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【會員著數】慶祝屈臣氏亞洲會員逾1億　送出100萬易賞錢積分【附獎賞詳情】

休閒消費 16:34 2020/11/03

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熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

香港屈臣氏將於11月6日至12月3日送出100萬易賞錢積分。

香港屈臣氏將於11月6日至12月3日推出「屬於您的 No.1 ! 1,000,000積分瘋狂賞給您! 」活動，並送出100萬易賞錢積分，以慶祝屈臣氏集團旗下保健及美容旗艦品牌 - 屈臣氏的亞洲會員數目突破一億！

送出100萬易賞錢積分

屈臣氏於2008年成立會員計劃，至今屈臣氏的亞洲忠實會員數目突破一億，因此不同地區的屈臣氏都會陸續推出精彩的會員購物禮遇。

香港屈臣氏將於11月6日至12月3日推出「屬於您的 No.1 ! 1,000,000積分瘋狂賞給您! 」活動。首1,000名合資格之易賞錢 APP 會員可於推廣期內於香港屈臣氏全線門市或電子商店購物滿$111，並登記參加活動 ，將有機會得到總值 100 萬易賞錢積分 (名額1,000 個，每位合資格會員平均可獲 1,000 易賞錢積分)。名額有限，先到先得。

會員計劃

屈臣氏於2008年成立會員計劃，透過會員數據分析，更精準預測顧客的需求，以提供個人化及無縫的線上及線下購物體驗。品牌於2018年推出了 VIP 尊尚會員計劃，將最忠實的顧客升級。2019年7月，屈臣氏更推出Watsons One Pass©「一卡隨享」，讓會員在全球的屈臣氏店舖享有跨地域會員購物禮遇。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

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責任編緝：王芷瑩

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