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【謀殺案】內地丈夫近日送妻子手鏈作生日禮物　伴屍4歲男童屬女死者與前夫所生

社會 16:21 2020/11/03

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現場遺下一名4歲兒子，沒有受傷。

旺角發生謀殺案，警方表示，在今日（3日）近中午時分，一名男子報警指位於砵蘭街301號一個單位，一名女人疑被人用刀斬傷昏迷，救援人員接報到場後，證實女子當場死亡，警方指死者身上有刀傷，案件列作謀殺案處理。

初步調查指女死者28歲，居於砵蘭街301號3樓一個劏房，懷疑是居於內地的丈夫斬死妻子，現場遺下一名4歲兒子，沒有受傷，懷疑他伴屍近兩日後，女死者的朋友今日登門時報警揭發案件。警方初步調查發現，其丈夫昨日（2日）凌晨在長旺道墮樓亡，案發詳情即看：【下一頁】

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案發現場有死者朋友透露，女死者姓容，今年28歲，本身在餐廳做兼職，與男死者結婚兩年，4歲男童是女死者與前夫所生。據其友人稱，在10月31日當日曾買蛋糕到上址與女死者慶祝生日，不過當時女死者很開心稱收到男死者送的手鏈，所以朋友們都不知夫婦二人近日發生甚麼事，朋友稱男童就讀附近的幼稚園。

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記者：曾秋文

 

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