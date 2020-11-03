【無聲】金玄彬成首位獲金馬獎提名南韓演員　成功演繹內心複雜邪氣學生

▲ 金玄彬憑《無聲》提名金馬獎「最佳男配角」。

由真人真事改編，獲本屆金馬獎8項提名的台灣電影《無聲》內，在片中演率眾欺凌甚至性侵同學的金玄彬，能在片中出眾的演技獲金馬獎「最佳男配角」提名，更是首位獲得金馬獎提名的南韓演員。

《無聲》導演柯貞年表示，片內眾多角色當中，以金玄彬演的小光為最複雜：「在試鏡眾多的小孩演員中，我覺得他是唯一可以詮釋出來這個角色。」

金玄彬不懂國語，但因要練習手語以及用手語和表情去演譯，亦坦言開始時非常困難：「老實說，頭一個月非常辛苦，我的手非常僵硬，另外還得加入演技，結果身體跟表情變得有點分離。」

慶幸憑其努力，最後觀眾所見的演出絕對是高於水平。對於小光這角色，金玄彬亦說是從來未接觸過：「小光是一直試圖自己去碰撞的角色，是我第一次遇到，必須表達出很多的不同情感，這個部份真的不容易呢。」

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▲ 金玄彬成為首位獲金馬獎提名的南韓演員。

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金玄彬被打倒地入院

不論是同片合作的演員劉子銓或陳妍霏，都說金玄彬私下跟幕前完全是兩回事：「看他本身很像大人，在排練及片場時他會觀察身邊的人和事，很認真；但其實他同時也是很可愛的一個人，雖然語言不通但我們仍可以鬧得很開心。」

可是拍攝過程也發生了一次意外插曲，其中一場衝突戲內，金玄彬不小心真被劉子銓一拳打倒在地。

▲ 金玄彬拍《無聲》時受傷。

金玄彬回憶道：「雖然拍攝前有練習打架的角度，但正式拍時，突然『砰』一聲，就被子銓重擊到眼睛，當下倒地、眼睛睜不開，有頭暈、出現黑影等現象，讓劇組非常緊張，立刻安排去醫院檢查，幸好沒大礙，照磁力共振時，醫生還稱讚我的腦很漂亮，讓我意外又開心。」

劉子銓坦言當下很焦慮：「看到玄彬被劇組立即送去醫院，當天的戲也因為這樣拍不了，心裡真的充滿愧疚，重拍這場戲時，我心理陰影非常大，怎樣都拍不好，但玄彬真的相當敬業，有他不斷鼓勵跟精神喊話，讓我們最後順利完成拍攝，能跟他一起拍戲，也讓我學習到非常多！」