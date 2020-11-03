【新冠肺炎】政府11月13日起列土耳其為高風險地區　外國入境人士須預訂酒店檢疫不准家居檢疫

食物及衞生局今日（3日）刊憲，鑑於全球新冠肺炎的疫情發展和嚴峻程度，由11月13日起將土耳其加入高風險地區，以及當日起向抵港前14日內曾到訪任何中國以外的國家，但不包括現時高風險地區名單上的地區的相關到港人士，必須提供在港已訂住酒店檢疫14天的確認書，以減低輸入個案在家居檢疫期間把病毒傳播給同住人士的風險。

根據《預防及控制疾病(規管跨境交通工具及到港者)規例》(第599H章)，從有關地區到港人士，或在登機當日或之前14日內曾在高風險地區停留，須於上機來港前，提出病毒測試呈陰性的證明及已訂住酒店檢疫證明，即使檢測結果呈陰性，來港後亦需於指定酒店作14天檢疫。

至於曾到訪任何中國以外國家的人士，在登機當日或在該日之前的14日內曾在中國以外的地區、不包括已指明的極高風險地區停留，須提供在香港酒店預訂房間的中文或英文確認書，其租住期間為自相關由各地到港人士抵達香港當日起計的不少於14日。有關指明將於11月13日生效，並維持有效直至另行通知。

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記者：陳子謙