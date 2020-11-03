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涉參與暴動兼襲擊4警 18歲男生准保釋禁足長江中心

社會 16:37 2020/11/03

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18歲男生涉中環暴動及襲擊警員，今於東區裁判法院提堂。(經濟日報資料圖片)

今年1月中環遮打花園有示威集會，同日4名警民關係組人員遇襲，18歲學生疑參與襲擊事件，被控暴動及串謀有意圖而導致他人身體受嚴重傷害罪，案件今（3日）於東區裁判法院提堂。被告暫毋須答辯，案件押後至11月24日於區域法院答辯，被告保釋期間不准離港及須禁足長江中心一帶。

黃家熙（18歲）被控1項暴動罪及1項串謀有意圖而導致他人身體受嚴重傷害。

控罪指，被告於2020年1月19日在中環長江中心外與李旭露，陳國榮及不知名人士參與暴動；及於同日同地，串謀非法及惡意導致高級督察34135、警署警長54996、女警長57216、警員14804及1名不知名人士身體受嚴重傷害。

案件今午提堂，被告暫毋須答辯。案件押後至11月24日於區域法院答辯，法官批准被告繼續保釋，期間不准離港及須每周到警署報到1次，另須禁足長江中心外一帶。

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記者：王仁昌

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