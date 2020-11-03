記協：查車牌為記者常用調查方法　批警拘港台編導是打壓採訪　何君堯稱不削新聞自由　

▲ 立法會議員何君堯。（陳宛彤攝）

香港電台電視部編導蔡玉玲，今日（3日）於寓所被捕，據悉警方懷疑，蔡玉玲參與製作《鏗鏘集》期間，不正當資料進行車輛查冊，蔡玉玲被指作出虛假陳述，涉嫌違反《道路交通條例》。立法會資訊科技及廣播事務委員會主席何君堯表示，如有議員要求在會上跟進，他會考慮與委員會的關聯性再作決定，又指警方行動不會削弱港台的新聞自由。記協及香港攝影記者協會發表聲明，指查車牌是記者常用調查方法，對事件感極度震驚及憤怒。

何君堯表示，未掌握案件細節，強調支持傳媒探究事實，但提醒過程不能違反法律，作出虛假陳述是「可大可小」，傳媒在填寫表格時須清楚了解法律責任。

港台電視部編導蔡玉玲被捕 消息：製作《鏗鏘集》節目涉不正當查冊

被問到傳媒常以同樣方式進行偵查報道，何君堯認為「錯就是錯」、「虛假就是虛假」，不能夠積非成是，而以往警方沒有採取行動，不代表有關行為就是合法，可能是要撥亂反正。

▲ 公民黨楊岳橋質疑，傳媒盡忠職守，當局卻作出猶如報復的行動，認為政府以一大堆錯事，去掩蓋最錯的事件，即7.21元朗事件。（陳宛彤攝）

公民黨楊岳橋認為，7.21元朗事件是香港人最痛，尋找真相是政府應有之義，如果政府有順應民情調查，傳媒就毋須去做有關調查，質疑是傳媒盡忠職守，令到當局要作出猶如報復的行動，認為政府以一大堆錯事，去掩蓋最錯的事件，即7.21元朗事件。

香港記者協會及攝影記者協會發表聯署聲明，強調追查事件真相屬傳媒天職，過去不少涉及重大公眾利益的報道，包括政府高官僭建及選舉舞弊等事件，均透過查冊方式揭露，而查車牌亦為記者常用的調查方法。質疑「警方濫用《道路交通條例》打壓正常採訪行為，勢必摧毀新聞自由，造成寒蟬效應」。兩會亦要求警方盡快交代細節以及拘捕的理據，並無條件釋放該名新聞工作者。

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記者：陳宛彤