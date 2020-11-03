十月風暴兩度襲港　天文台：十月總雨量較正常值高四成

▲ 本港月初多雨。（資料圖片）

天文台回顧10月天氣情況，上月有兩個熱帶氣旋襲港，其中熱帶風暴浪卡距離香港較近，月中曾懸掛8號風球。另外月初一場大雨令本月錄得的雨量較正常多，更曾發出紅色暴雨警告。

10月本港平均氣溫為25.6度，接近正常值25.5度。10月5日的傾盆大雨，令本月雨量較正常多，月總雨量為142.4毫米，較正常值100.9毫米多約41%。截至10月，今年累積雨量2,388.4毫米，較同期正常值2,334毫米多約2%。



另外位於南海中部的低壓區，10月11日下午發展成熱帶低氣壓，被命名浪卡。浪卡10月12日增強為熱帶風暴，10月13日晚上橫過海南島，並於翌日凌晨進入北部灣。受浪卡外圍雨帶影響，10月12日晚間本港天氣轉為多雲，並有幾陣雨，10月13日本港持續有雨。在浪卡及東北季候風的共同影響下，本港日間風勢增強，離岸及高地吹烈風，香港天文台於當日清晨發出八號烈風或暴風信號。



10月17日至21日本港天氣稍涼，天文台於10月21日錄得氣溫，下降至全月最低21.7度。同時颱風沙德爾10月22日增強，其後繼續向西移動，橫過南海中部。隨着沙德爾減弱，並在乾燥的東北季候風影響下，本港其後數天普遍天晴、乾燥，風勢頗大。

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責任編輯：吳卓峰