【新冠肺炎】銅鑼灣獨居36歲男人不明源頭感染　曾深灣軒打籃球、中環「Bar De Luxe」消遣

▲ 源頭不明確診36歲男子曾到鴨脷洲深灣軒打籃球。

本港新冠肺炎疫情持續，今日（3日）新增9宗確診個案，再錄得1宗感染源頭不明個案，涉及一名獨居銅鑼灣36歲男子，曾與朋友踢足球、打籃球、到酒吧消遣等。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，該不明源頭個案涉及一名36歲男子（第5343宗），獨居於銅鑼灣軒尼詩道人和悅大廈，在花園道3號從事文職工作，最後上班日期為10月29日，30日發病感不適，11月1日到養和醫院求診。衞生防護中心會向公司200名員工派樽檢測。

張竹君續指，該男子在潛伏期內10月17日曾在黃竹坑運動場與20名朋友踢足球，25日在鴨脷洲深灣軒會所與數名朋友一同打籃球，當日亦與一位朋友到過中環雲咸街Bar De Luxe消遣。他亦在10月21及28日曾到朋友位於中環中心的辦公室玩啤牌，當時約有10人，由於在傳染期內，有關人士會送檢疫中心隔離。

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此外，有2宗與梅窩Staycation群組相關，分別是26歲男子和24歲男子，二人都沒有到梅窩參與Staycation，詳情即看：【下一頁】

醫管局公布，46間普通科診所今周會延長樣本包派發時段，由星期一至星期六都提供服務，其中8間診所會在星期日及公眾假期，在上午9時至下午1時提供派樣本包服務。詳情即看：【下一頁】

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記者：徐紹軒