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【新冠肺炎】再有外傭確診　勞工處：僱主不可解僱或將待遇轉差

社會 16:51 2020/11/03

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本港今日新增9宗確診個案，包括一名外傭。

​政府今日（3日）提醒僱主，切勿解僱感染新冠肺炎的外傭，以及在疫情下，仍應繼續遵守《僱傭條例》及「標準僱傭合約」規定。
　　 
政府提醒僱主，不應因外傭確診，終止或拒絕履行與外傭的僱傭合約。根據《僱傭條例》，除僱員因犯嚴重過失而遭即時解僱外，僱主不可在僱員放取有薪病假期間終止其僱傭合約。如僱主違反《僱傭條例》的相關條文，即屬違法，可被檢控，一經定罪，最高可被罰款10萬元。

政府亦提醒僱主，如拒絕履行與外傭的僱傭合約，可能會違反合約。同時，如僱主因外傭感染或康復後，而給予外傭較差待遇，例如解僱外傭，亦可能違反《殘疾歧視條例》。政府建議僱主在外傭康復後，安排康復者履新或復工，與外傭維持良好勞資關係。
　　 
發言人續說，在處理與外傭的僱傭事宜上，僱主應遵守他／她們在《僱傭條例》及「標準僱傭合約」下的責任及規定。在《僱傭條例》適用的情況下，如外傭染病，僱主須根據法例，向符合資格的外傭給予病假及疾病津貼。即使染病外傭未有累積足夠的有薪病假日數而未能享有有薪病假，政府呼籲僱主體恤外傭，考慮給予有薪病假。

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責任編輯：吳卓峰

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