【新冠肺炎】梅窩Staycation群組增2個案確診　另有2個案初步陽性

▲ 衞生防護中心傳染病處主任張竹君。(林宇翔攝)

本港新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心公布今日（3日）新增9宗確診個案，涉及6宗輸入個案及3宗本地個案，其中3宗本地個案中，有2宗與梅窩Staycation群組相關。

第5,338宗個案是26歲無業男子，為早前其中一名個案的朋友，並無參與Staycation，10月30日不適，11月1日被安排到檢疫中心後確診，他於10月27日晚曾到過大埔圍頭村聚會。其家人亦是初步陽性個案。

第5,342宗是24歲男子是第5,332個案的家人，亦無參與Staycation，11月1日發燒送院。他是香港專業教育學院(青衣)學生，校方安排消毒工作，毋須停課。

另外，該群組再多一名26歲男士初步確診，他曾參與Staycation，經檢疫中心送院確診。群組累計現有5宗確診個案及2宗初步確診個案，張竹君表示，該群組於10月26日曾到梅窩碼頭「幾好餐廳」用饍，梅窩德仔記晚餐，翌日到順興海鮮飯店午餐，由於患者當時處於潛伏期，只會呼籲相關食肆進行大清洗，曾到訪食肆的人士如有擔心可自行檢測。

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作，呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

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記者：蘇文軒