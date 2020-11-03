小提琴家手術後亡死因研訊 家屬質疑醫生手術後離港

▲ 腎專科私家醫生梁基泰今於死因研訊中作供。(林欣樂攝)

患有糖尿病的小交響樂團前首席小提琴手黃衛明，2016年因腳有水腫入院求醫，期間進行俗稱洗血的治療及通波仔手術，其後曾暈倒及突然心臟停頓，轉院治療半個月後死亡。死因庭今（3日）展開研訊，死者胞姐供稱，心臟科醫生在沒有通知家屬情況下為死者做通波仔手術，之後家屬亦沒有見過該醫生，並在事後才得悉醫生手術後曾離港。

死者黃衛明（59歲），生前為小交響樂團前首席小提琴手，於2016年3月到聖德肋撒醫院求醫，同年4月轉往伊利沙伯醫院治理，同年5月30日死亡。

死者胞姊黃璣明今供稱，死者入住聖德肋撒醫院頭等病房時，醫生檢查後曾稱死者心跳很快、心臟較弱，懷疑其心臟有問題。惟胞姊表示，死者從無提及其心臟有問題，其後醫院在無通知家屬下，為死者做了通波仔手術，以通血管及放置支架，而風險通知書上只有死者簽名。胞姊指家屬其後從未見過負責手術的醫生，事後才得知他不在香港。

死者胞姊續稱，死者完成手術後精神不錯，但她數日後突然接到醫院通知，死者在病房昏倒，心臟曾停頓半小時，經搶救後恢復心跳，其後轉至伊利沙伯醫院後卻一直昏迷，約半個月後不治。

腎專科私家醫生梁基泰作供指，他與聖德肋撒醫院有合作，死者經介紹入住該院，並由他擔任主診醫生。死者於2016年3月19日求診時，已患有糖尿病約1年，當時腳有水腫、水泡、皮膚感染，並有糖尿上眼及腎病病徵。

梁續指發現死者當時有心率不正、肺有積水及心臟發大等，需要進行透析治療（俗稱洗血），排走腎臟多餘水分。梁另尋求心臟科醫生梁國輝的意見，兩人以協作形式為死者治療。梁指若死者心臟供血不足，會導致腎臟運作不良，兩者相互影響，梁指心臟科醫生決定為死者進行通波仔手術。

梁續稱，2016年4月1日至5日期間，沒有見過該心臟科醫生，梁根據對方筆錄的計劃處方藥物，並曾透過電話諮詢對方，有關死者腳有紅疹的治療方法，死者及後心臟平穩，身體情況好轉。梁被問及是否知道心臟科醫生於手術後不在香港，梁指對方並沒有向他交代，至死者心臟停頓當晚致電對方才得知。

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記者：林欣樂