以「金正恩」名義號召包圍新屋嶺 地盤工判160小時服務令

▲ 地盤工早前涉於網上號召包圍新屋嶺扣留中心，就煽惑罪被判社會服務令。(經濟日報資料圖片))

37歲地盤工人以「金正恩」帳户涉在社交媒體公開群組呼籲他人包圍新屋嶺扣留中心，早前經審訊後，被裁定煽惑他人參與非法集結罪成，涉案地盤工人今（3日）於東區裁判法院被判160小時社會服務令。裁判官指，雖然被告在發佈帖文時虛構了1名「黑警」角色，惟內容誇張失實及被大量人士留言懷疑，並沒有引發實質性的暴力行為，因此接納感化官建議。

被告潘榕偉（38歲）早前被裁定1項煽惑他人參與非法集結罪名成立。控罪指他於2019年9月19至21日期間，非法煽惑身份不明人士在新屋嶺扣留中心外參與非法集結。

辯方今天進一步求情指，社會服務令報告內容正面，被告明白於網上散播消息的行為是錯的，被告已反省及感後悔，亦已停止使用Facebook。

裁判官判刑時，提到早前辯方稱被告在網上閱覽有關新屋嶺扣留中心的新聞後，感到憤怒及希望有更多人關注新屋嶺，因而未經查證便散播消息，而審訊中亦沒有證據顯示被告與新屋嶺發生的其他案件有關。

裁判官指，不認為被告只是單純未經查證而散播消息，被告發佈帖文時虛構了1名「黑警」角色，以此增加消息可信性，但考慮到被告發佈的帖子內容誇張失實，受到相當多人留言表示懷疑，引發非法集結及暴力行為的可能性低。

裁判官最終接納感化官建議，判處被告160小時的社會服務令，指雖然控罪嚴重，但沒有引發實質暴力行為。

控方案情指，案發時被告以名為「金正恩」的Facebook帳戶在群組內發表4則帖文，有帖文聲稱有警員酒後透露，有女示威者在新屋嶺扣留中心內遭性侵及輪姦；另有帖文呼籲「全民包圍新屋嶺，救出義士」。

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記者：王仁昌