【克服哀傷】陪伴癌母走完最後一程　社工把握僅餘時光：縱然離世不留遺憾

▲ 經歷喪母之痛，Arnold反思工作和生命意義。

要跟摯親說再見，談何容易。註冊社工、聖公會聖匠堂長者地區中心安寧服務部高級服務經理梁梓敦（Arnold）從事哀傷輔導及生死教育多年，為喪親者排解鬱結，也陪伴不少臨終病人走完最後一程。開解別人同時，他自己卻有一段徹骨經歷。10年前，Arnold媽媽癌病告急，足足一個月放工回家後，他只是躲在房中，逃避面對時日無多的媽媽。多年過去了，這段經歷令他對工作有更深體會，同時化成動力，使他在生死教育的路上走得更廣、更遠。

▲ Arnold從事哀傷輔導及生死教育多年，為喪親者排解鬱結。（資料圖片）

入行13年的Arnold坦言，起初並未打算從事哀傷輔導。自少是名校生，Arnold曾因荒廢學業，未能升讀原校，在另一間中學讀中六那年，他結識到一些不良朋友，經常流連酒吧、球場不回家，爸爸甚為動怒，反而是媽媽十分支持和信任他：

她覺得我出去玩，也不會做甚麼壞事。亦因如此，我很警惕自己不能做壞事，承諾不會做出令她傷心的事。

Arnold的媽媽興趣廣泛，自小時候起，媽媽就會帶他見識不同事物。媽媽一直給予的信任，鼓勵他做更多嘗試，他都一一記在心中。

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升上中七，面對大學、前途問題，他痛定思痛，開始思索未來，慢慢斷絕與外間損友來往，同時立志修讀社工從事青少年服務，希望幫助這些人重返正途。

然而，07年在美國修讀碩士的Arnold，因媽媽身體不適而選擇回港求職，尋尋覓覓下找到現時工作。入行前，他從未接觸過哀傷輔導，工作環境都是殮房、火葬場和殯儀館，起初沒有熱誠，當打份工。一直到後來接觸到許多個案，他才慢慢認清喪親者的需要及情緒支援。

▲ Arnold帶領學生參觀鑽石山墳場。（受訪者提供）

入行2年，Arnold的媽媽在09年病情惡化，突然入院。在媽媽倒下一刻，他才知道媽媽一直隱瞞自己，沒有做手術，而腫瘤已變得很大，有擴散跡象，甚至痛得她無法走動。驚聞噩耗，他當下反應是逃避：

那一刻知道，我不是即時接受，反而去逃避，不想面對。雖然我從事與死亡相關的工作，但當下我只想逃避。

足足一個月時間，他一放工回家就躲在房中，想逃避這件事，直到有一晚他撫心自問，究竟自己想避到何時？他工作時會跟臨終病人的家屬說，要承認家人快將離去的事實。這件事很難做，但必須做。因為逃避，會令自己連最後與家人相處的時間也失去。到家人離開後，就會留下遺憾。

於是他鼓起很大勇氣，主動走入媽媽房中：

首先，我跟她說對不起，我做過很多令她擔心的事情。之後我跟她說謝謝，多謝她對我的教導。再跟她談起將來計劃，希望她不用太擔心。

與媽媽暢談後，Arnold把握之後幾個月時間，和她一起完成想做的事。媽媽生前希望海葬，他亦隨她的意願，為她安排後事。雖然未來得及抱孫，但他就讓媽媽為自己未來的孩子改名。心願一一達成，到媽媽真正離開時，他沒有太大遺憾，向公司請了一星期假就恢復情緒。

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這段經歷亦啟發了Arnold，直到媽媽過身，他對自己的工作亦有更深體會：

最初兩年當打份工，直到媽媽過身，對喪親者的哀傷情緒有同理心。當真正經歷過後，我很希望做更多生死教育的工作。

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記者：陳昊淋