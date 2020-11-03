太空館周五推出虛擬實境宇宙展　記者實測：VR畫面勁逼真感撼

▲ 記者試看「行星無限」VR影片，大嘆影片效果迫真。（林宇翔攝）

宇宙之秘向來是人類致力探究的目標，今年法國數碼藝術節就用了宇宙作為主題，聯合香港太空館，利用VR虛擬實境技術，以展現天文與科學。

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太空館將於11月6日至16日期間，於館內宇宙展覽廳展出由法國文化中心準備的6條長4分鐘至20分鐘的VR影片，內容包括法國籍機師托馬斯.佩斯凱成為太空人的歷程。觀察可與他一同體驗太空人訓練，升空至國際太空站進行任務。

記者今日就試看了名為行星無限的VR影片，影片全長7分鐘，預想了一個星球廢棄後的景象。整體而言，影片內容、視覺特效和音響尚算震撼，但部分畫面就比較恐怖，例如有奇特太空生物於記者面前掠過，部分畫面或令人有密集恐懼感覺，視覺效果逼真。

是次展覽謝絕13歲以下小童參與，未必屬於合家歡親子活動。另外，展覽最多同時供6名市民觀看影片，如太空館內入場人士較多，有機會要排隊。

香港太空館館長李為君就指，今次很高興可以和法國駐香港及澳門總領事館合作，而除了上述展覽外，太空館亦正盡力翻新天象廳，希望明年7月可以重開。

活動詳情：



主題：數碼創新十一月-「宇宙」虛擬現實展覽

日期：11月6日至11月16日

時間：平日下午1時至晚上9時、周末及公眾假期上午10時至晚上9時、星期二（公眾假期除外）休館

地點：九龍尖沙咀梳士巴利道10號香港太空館

費用：全免

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記者：陳梓蔚