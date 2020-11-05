【非常醫生】從醫30年堅持留公院處理棘手個案　中大婦產科教授梁德楊：這是我的使命

▲ 中大醫學院婦產科學系系主任梁德楊認為幫到孕婦安全分娩、BB安全出世，是他的使命。

懷孕生育可能是不少夫婦的夢想，不過孩子健康來的世上並不是絕對，本港每年有約5萬嬰兒誕生，當中約60名BB有先天性缺陷，未及張開眼看世界便要離開，不過香港有婦產科團隊一直以拯救胎兒為己任，當中從醫30年的中大醫學院婦產科學系系主任梁德楊，梁教授因一次「意外」而展開他在手術台上拯救這些BB的「任務」。他與威院婦產科胎兒醫學組在過去10年，共進行了逾600宗的宮內手術，每宗個案都有一定困難，所有的成功與失敗他都歷歷在目。

梁德楊在中大畢業後就任職一名婦產科醫生，他讀醫時已對胚胎學十分感興趣，而該科的成績亦是眾多科目表現最好。他提到自己在擔任實習醫生時曾到產房工作，當年的感受令他對婦產科醫生抱有使命感：

很多人都說，人生最短又最危險的時候，就是在生產道那短短幾個厘米。我覺得做婦產科醫生可以幫到孕婦一個安全分娩，而BB亦可以安全出世，這個是我的使命。

▲ 梁德楊至今仍記得他第一次親手作宮內手術的情形。（黃建輝攝）

梁德楊提到，本港每年有約5萬名BB出世，當中2%至3%有先天缺陷，部分BB的情況非常嚴重，如不進行宮內治療可能會有早產，甚至是胎死腹中。先天性缺憾包括基因問題、病毒感染以致嬰兒腦部受損或者貧血等，以及藥物影響等，面對如此困難的挑戰，是令他決心成為一名母胎醫學醫生的原因。由於母胎醫學有涉及多種不同而不常見的病，每個手術對都是一個挑戰，而在眾多的手術中，他的「第一次」是最為難忘：

在2008年時，有一名來自湖南的年輕孕婦慕名求醫，當時她所懷的雙胞胎有雙胎輸血症，即胎兒因胎盤連結，一個嬰兒的血液會經過胎盤留至另一名嬰兒，導致一個貧血、一個太多血，最終或會宮內死亡或早產，情況相當嚴重。由於當時的部門主管不在港，當年仍是一名助手的我，唯有「膽粗粗」親自做，幸好非常幸運可以順利完成手術，但亦因此令我知道，要努力學習做手術！

面對不同的個案要施行不同手術，偶然亦會出現不可預計的情況，導致胎兒保不住。除了會令期待小生命誕生的父母會傷心之外，梁德楊及團隊同樣感到十分痛心難過。

其實由診斷到決定去做手術的過程，我們都是與父母同行。很多時候都會身同感受，決定做手術還是終止懷孕，甚至是完成手術後的結果不理想，其實我們都會不開心。但是在過程當中，父母知道我們是與他們一同面對、一同做決定，所以即使結果未如理想，他們都知道我們已經盡力了。

▲ 梁德楊希望將來可培訓更多接班人，拯救更多的小生命。（黃建輝攝）

由於每個手術的挑戰及難度十分高，梁德楊希望將來可培訓更多接班人，做到「薪火相傳」，以拯救更多的小生命。然而要成為母胎醫學醫生，要有6年婦產專科培訓，加經過3年母胎醫學訓練，完成訓練後亦只是一個「開始」，要做到「很精準」需要浸淫更長的時間。

作為醫生，我們要有承擔去做這個決定，萬一手術的結果不好，我們亦都需要承受面對BB的父母、團隊，以及自己的壓力。

梁德楊指出，本港現時有70多個母胎醫學醫生，惟大部分選擇到私家醫院，主要負責篩查診斷，當有棘手的個案就會轉介到威院，由他與團隊一同負責。他坦言留在公立醫院是辛苦：

其實我自己覺得做公立醫院的母胎醫學醫生是辛苦的，面對的挑戰性是大的，但正因這樣，我才覺得有挑戰性，這也是我的服務對象。

由梁德楊帶領的團隊曾推出多項服務造福孕婦，包括早孕期一站式唐氏綜合症篩查、胎兒基因晶片測試，以及新生兒代謝病篩查等。團隊期望在未來推出更多的服務，例如孕婦妊娠性毒血病篩查，利用超聲波量度孕婦子宮的血流脈搏，以及血液內的生化指標，計估孕婦患孕娠性血壓病的情況，並用阿士匹靈減低孕婦發病的可能性。

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記者：郭詩詩