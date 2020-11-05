【Netflix劇集】《后翼棄兵》女主角演天才棋后爆紅　Anya Taylor-Joy16歲街頭放狗被星探發掘

▲ Anya出道短短6年，至今已參與了20多部影視作品，而在《后翼棄兵》之前有「Scream Queen」之名，皆因她拍了不少驚慄電影。

Netflix《后翼棄兵》（The Queen's Gambit）甫上架即成話題新劇，觀眾大讚西洋棋比賽緊湊、拍攝手法多變、寫情感人，飾演60年代天才女棋手的Anya Taylor-Joy演出光芒四射，扮相美麗迷人。

24歲的Anya一雙炯炯有神的大眼，加上略寬的眼距，一見難忘，但原來這位新一代女神，童年時曾被同學欺凌，嘲笑她是「醜陋的魚」。

▲ Anya Taylor-Joy氣質獨特，在《后翼棄兵》中表現出角色的鬥志和不認輸的性格。

《后翼棄兵》的Beth Harmon9歲入住孤兒院，機緣巧合下受到校工啟蒙教她玩西洋棋，她發現了自己的人生樂趣和才能，努力鑽研後棋藝進步神速。

被領養後，她發現能靠參加錦標賽賺取獎金讓她和養母好好過活，視勝利為人生唯一選項的她自此不斷征戰，節節進級，成為全美冠軍後即視世界冠軍為目標。

▲ 《后翼棄兵》成話題劇。（劇照）

Beth的棋后之路上，她努力自強，又不斷對抗自己的藥癮和酒癮，幸好人生路上又不斷有人在她跌倒時扶她一把，漸漸地這位性格古怪的紅顏女孩，便蛻變成自信迷人的年輕女子。

Anya Taylor-Joy劇中造型和氣質多變，其揮灑自如的演技備受讚譽。獨具個性的臉孔，成為她的先天優勢，但原來小時候，這張臉卻成為其負累。

▲ Anya 小時候已有志當演員。（取自IG）

1996年在美國邁亞密出生的Anya Taylor-Joy擁有阿根廷、英國、西班牙及蘇格蘭血統，6兄弟姊妹中她排行最小。因為爸爸工作的關係，6歲前隨父母居於阿根廷，只會西班牙文的她隨家人搬到英國倫敦居住。

她早年接受媒體訪問曾表示，她小學時入讀查理斯王儲母校西倫敦的Hill House prep school，卻因為英文不好，加上樣子與別不同而被欺凌。她試過被關在儲物櫃而不能入課室，平日沒有同學邀請她參與任何活動，而在她14歲時，更發現自己被Tag在社交平台一張魚的照片上，嘲弄她眼距寬是「醜陋的魚」。

▲ Anya在劇中演繹天才棋后自毁沉淪一面。

Anya Taylor-Joy自言當年常躲在洗手間內哭，後來她決心搬到紐約生活，直至16歲那年回到倫敦探望父母，在街頭放狗時被曾發掘Kate Moss的知名經理人Sarah Doukas睇中，於是她便放棄學業，以模特兒身份入行，繼而簽經理人向影視界發展。

Anya出道短短6年，至今已參與了20多部影視作品，而在《后翼棄兵》之前有「Scream Queen」之名，皆因她拍了不少驚慄電影。

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她的首部電影是2015年的獨立片《不巫之地》（The Witch），年僅19歲的她因該片獲得哥譚獨立電影獎的「年度突破演員」及新墨西哥影評人協會的「最佳年輕女演員」。

2016年賣座驚慄片《思裂》（Split），Anya演被占士麥艾禾（James McAvory）的人格分裂者擄走深棕髮少女Casey，令她開始受主流觀眾注意。她也是今年較早前面世暗黑驚慄片《新異變人》（The New Mutants）中的主角之一。

同樣在今年上映的《EMMA：上流貴族》（EMMA），她化身珍奧斯汀筆下金髮貴族女孩Emma，是她少有演出的愛情喜劇。

Anya未來更會參演大製作《末日先鋒：戰甲飛車》前傳，飾演重要角色Furiosa（之前由影后查理絲花朗飾演）的年輕版，相信會是她演藝生涯的一大挑戰。

記者：胡慧雯