【颱風之子】前TVB主播彭國柱一索得男　新手爸爸笑阿仔大食︰我沖奶餵到無意識

▲ 前TVB新聞主播彭國柱日前榮升新手爸爸，一索得男。

前無綫新聞主播彭國柱是一代「颱風之子」，每次打風總有其身影，而一條出海暈船浪報新聞的片段更令人難忘，連陳奕迅（Eason）都因而封彭為偶像，2013年還拍片賀偶像大婚。彭國柱自2015年離開TVB後轉職公關，2周前更榮升新手爸爸誕下一子，他笑言囝囝好大食，日日忙於幫手沖奶。

▲ 彭國柱抱起身穿「男子漢」衫的兒子彭小b。（彭國柱IG圖片）

新手爸爸彭國柱近年轉職公關，在風雨中拼搏工作的日子已成過去。2013年他迎娶拍拖多年的空姐女友Ceci，過了多年二人世界後，約2周前終於一索得男，取乳名「彭小b」。昨日（2日）他在IG上載首張父子照，彭國柱大show強勁臂彎抱子，笑容滿面。

瞓覺、餵奶、掃風、換片，輪迴無限……無得瞓之日常。

▲ 10年後，彭國柱已轉職公關。（彭國柱IG圖片）

親力親為湊B換片沖奶

彭國柱接受TOPick訪問時大呻自己連日來無覺好瞓，雖然有請陪月和工人姐姐幫輕一下，但兩夫妻都希望親力親為湊仔，故兩人分工合作，「佢餵奶時，我換片我沖奶。」而且兒子是一名大食仔，太太的母乳奶量不夠吃，要補奶粉，彭國柱已經沖奶沖到好熟手。

第一次做父母都是邊做邊學，經常湊到手忙腳亂，忘記了自己有否餵奶換片，「第二朝記唔起我有無做過，因為半夢半醒，個人無乜意識。」

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盼兒子做人光明正大

彭國柱已為兒子取中英文名，英文名叫Vitas，中文名仍有待聽取長輩意見，隨時有機會再改。他坦言從名字中會反映出對兒子的小小期望。

做人最緊要光明正大、敦厚淳樸就夠。

▲ 方健儀曾任彭國柱婚禮的司儀。（彭國柱IG圖片）

產前BB心跳減慢轉開刀生

當他第一眼見到BB出世時，有突然變成爸爸之感，他笑言當下反應是︰「吓，咁快就出咗嚟喇？都幾大隻喎！」他形容整個誕生過程又快又夢幻，兩夫妻都無喊，但產前都有一個小驚險，令太太臨時決定開刀生。

阿仔臨出嚟時，心跳有啲慢，醫生建議快啲放佢出嚟睇世界比較好，所以我哋都有啲緊張；而且之前幾個醫生做產檢時都話驚佢糖尿，好彩最後都無事。

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疫情BB似「鄉下仔」

彭太在疫情期間陀仔具一定風險，外出產檢都要很小心。彭國柱特別感謝愛吃的太太在陀仔期間忍口，因食得多怕BB太大隻，要控制食量，難為了太太。

▲ 陳奕迅向彭國柱送上結婚祝賀。（彭國柱IG圖片）

「彭小B」是一名疫情寶寶，彭國柱笑言，兒子像個「鄉下仔」無街出，未見過世面，希望這名大食「鄉下仔」可以盡快出關，與親朋戚友見面。

▲ 陳奕迅都要封彭國柱做偶像。（彭國柱IG圖片）

經典重溫︰暈船浪報新聞

彭國柱在TVB任職10年，最經典一幕是2008年3月27日的《香港早晨》外景直播中，在艇上報道沉船事故，影到彭國柱左搖右擺報新聞，鏡頭更突然轉返主播室，見到主播龔偉怡食餅的畫面。該片段在YouTube有過百萬點擊，長期被網民無限翻loop。同事柳俊江曾解釋，彭國柱當時是暈船浪，而當事人彭國柱則保持神秘，「留畀大家隨便演繹。」

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歌神陳奕迅都看過有關片段，封了彭國柱做偶像，更曾扮對方報新聞︰「今朝早…好大浪……」兩人之後成為好友，曾大讚︰「彭國柱，你好嘢！」

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記者︰林綺玲