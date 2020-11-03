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涉隱瞞135萬債項再借35萬 男警認欺詐囚18周

社會 17:34 2020/11/03

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警員承認隱瞞債務再借貸，今於九龍城裁判法院承認兩項欺詐罪，判監18周。(經濟日報資料圖片)

46歲男警員涉於2017年3月至2018年初向大新銀行及大眾財務隱瞞135萬元債項，使兩間財務機構向他批出共35萬元貸款，涉案男警今（3日）於九龍城裁判法院承認2項欺詐罪，被判監18個星期，即時入獄。

被告姚漢萍（46歲），今承認2項欺詐罪。案情指，被告案發時任職警員，分別於2017年3月9日向大新銀行申請1筆20萬元貸款，及於2018年1月4日向大眾財務銀行申請1筆15萬貸款。被告在申請上述兩筆貸款時，正背負135萬的債務，但被告沒有向兩間財務機構作出申報，最終兩間財務機構均批出貸款。

及至2018年5月7日，被告向上司透露自身財務狀況，經調查後上述兩宗借貸事件曝光。

裁判官今判處被告監禁18個星期，即時入獄。

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記者：王仁昌

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