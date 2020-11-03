【新冠肺炎】確診42歲內地女子或涉性工作　張竹君：自覺高危人士應該盡早接受檢測

▲ 張竹君（左）指追蹤確診內地女子的密切接觸者有困難。（林宇翔攝）

本港新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心公布今日（3日）新增9宗確診個案，涉及6宗輸入個案及3宗本地個案，其中3宗本地個案中，有2宗與梅窩Staycation群組相關，另一宗則是源頭不明個案，是一名36歲男子，詳情即看：【下一頁】；另外錄得10宗以下初步確診個案。

衞生防護中心日前公布一名42歲內地來港女子屬不明源頭感染，據了解警方在一次掃黃行動中拘捕她，懷疑涉及性工作。

▲ 42歲內地女子被捕前住旺角塘尾道206號東方泛達酒店。（資料圖片）

衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（3日）在疫情記者會，有記者問及一旦有個案隱瞞曾與42歲女子接觸，或者瞞報有關活動，中心應如何跟進？

張竹君回應指對於該名42歲女患者的工作詳細資料，中心仍與警方跟進，對於她接觸的人士要找出所有密切接觸者都有困難，不過未必所有人士曾接觸都要接受檢疫，因為要視乎是否在傳染期內接觸。

張竹君相信不容易找出其他密切接觸人士，因為翻查閉路電視，所有人士都戴上口罩，提醒市民如果自覺高危可以去普通科門診做檢測，不需要求醫，可以先做檢測：

是否顧客都好都盡量做測試，雖然自己不是太嚴重，不過自己身邊的人可能會受感染。

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記者：伍瑋瑋