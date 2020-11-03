【防疫措施】教育局下周推中小幼園教職員自願檢測　料55天為13萬名教職員完成檢測

▲ 教育局下周一（9日）起免費為全港幼稚園、中小學及特殊學校的教職員，分批安排病毒檢測。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情反覆，教育局今日（3日）公布，由下周一（9日）起免費為全港幼稚園、中小學及特殊學校的教職員，分批安排病毒檢測，並加強為特殊學校宿舍部員工安排的特定群組檢測計劃，以保障教職員及學生的健康。

發言人指，檢測屬自願性質，由於樣本瓶不會標示任何個人資料，檢測承辦商不會收集個人資料。

局方屆時將以學校為單位，在每個學校工作天，於全港抽取約2%的教學和非教學人員，進行一次深喉唾液測試，抽樣的學校數目可根據所得數據而調整，目標是為全港約13萬名學校教職員進行檢測。據局方初步預計，每日平均可為2,600名教職員進行檢測，約55個學校工作天可為全港學校教職員完成檢測。

教育局同時會為所有特殊學校宿舍部員工，安排每3周進行一次的重複全員檢測。

發言人續指，接受檢測的教職員及宿舍部員工，須於政府網頁登記資料，並自行採集深喉唾液樣本，在指定日期內將樣本交回學校，再由檢測承辦商進行檢測，有關人士會透過電話短訊知悉檢測結果，而檢測結果呈陽性的個案會被轉交衞生署衞生防護中心跟進。

發言人解釋，措施是考慮到學校是人群聚集的地方，學校教職員屬高接觸群組，作為預防性工作，因學校內人群聚集，亦會有較多緊密接觸，故強烈呼籲學校積極配合，鼓勵全體教職員及特殊學校的宿舍員工積極參與檢測，以保障個人、學生和其他教職員的健康，以及減低學校和社區傳播的風險。

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責任編輯：馮琪雅