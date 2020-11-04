【食用安全】蔬菜愈洗愈骯髒　專家揭4個方法難洗走殘留農藥【附正確洗菜方法】

▲ 專家揭有4個方法難以洗走殘留農藥，有機會愈洗愈不乾淨。

洗菜最怕洗不乾淨，把殘留農藥或菜蟲吃進肚子裡。用洗米水洗菜可以嗎？怎樣洗才最乾淨又安全？台灣有專家分享清洗蔬果的秘訣，指出有4個錯誤洗菜方法，否則愈洗愈不乾淨，同時亦分享洗蔬菜的正確方法。

4個錯誤洗菜方法

台灣林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈曾在當地節目《健康2.0》分享洗菜貼士。她指出，不宜用以下4種東西洗蔬菜：

1.洗米水：米可能殘留農藥、蟲卵，若把蔬菜浸泡其中，，反而可能洗不乾淨。

2.小蘇打粉：農藥都是複合型，在洗菜過程中添加小蘇打粉，若接觸到鹼性農藥，愈洗愈糟糕。

3.醋：在洗菜過程中添加小蘇打粉，若接觸到酸性農藥。則會更難清洗。

4.鹽：雖然鹽可以讓蟲卵、蛀蟲更易掉落，但同時亦會減低水的清潔力。有農業藥物毒物試驗所發現，若用鹽洗菜，反而更易令農藥進入蔬果裡面。

【同場加映：15款最少殘留農藥的蔬果名單】

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4類蔬菜的清洗方法

護理師譚敦慈建議，水果要和水果一起洗，蔬菜要和蔬菜一起洗，並教大家清洗以下4類蔬菜：

洗椰菜：切開一半後，剝鬆菜葉，就可讓水流進去。第1次、第2次清洗時，盛滿水後，簡單涮洗蔬菜。第3次則把蔬菜浸泡流動水中，水流不必太大，浸泡約12至15分鐘，讓農藥慢慢流出來。



三色椒：蒂頭較易殘留農藥，用軟毛刷或洗臉刷刷乾淨蒂頭。



粟米：摘除葉子後，用軟毛刷刷洗即可。



西蘭花：可以整棵清洗，在水裡提起，再放進水裡，「上下動一動」，讓水流進去，洗走污垢和菜蟲。不建議切菜後才洗，因為這類蔬菜含水溶性維他命，有研究指切菜後放置15分鐘，容易令營養流失。

食全中心：用流動的清水徹底沖洗

清洗蔬果方面，本港食物安全中心有以下建議：

用流動的清水徹底沖洗蔬菜

如適合，用清潔的刷子刷洗表層堅硬的農產品，以去除表面及縫隙中的污垢和其他物質（包括除害劑和污染物）。

不建議使用肥皂、配方洗滌劑或農產品清潔劑等清洗蔬菜。

用清水浸泡及焯菜可有效去除污垢和減少除害劑殘餘，但由於在處理過程中會導致營養素流失，故不再認為是必要採用的措施。

食安中心亦指，用流動的清水沖洗蔬菜，並刷洗表層堅硬的果菜均是清洗農產品的有效方法。

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責任編輯：羅嘉欣